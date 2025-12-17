不是親生的！北極熊罕見收養陌生幼熊　研究人員驚訝感動

▲加拿大研究人員拍到雌性北極熊照顧非親生幼熊的罕見畫面。（示意圖／達志影像）

記者董美琪／綜合報導

加拿大北部研究人員近期記錄到一宗罕見的北極熊「收養」案例，拍下野生雌性北極熊照顧非親生幼熊的珍貴畫面，引發學界關注。

法新社報導，加拿大環境與氣候變遷部科學家李察遜（Evan Richardson）指出，北極熊收養幼熊的情況並不常見，在長達45年的族群研究中，僅確認13起相關紀錄，顯示此案例相當罕見。

這段影像拍攝於加拿大曼尼托巴省邱池（Churchill）附近的西哈德遜灣地區，正值一年一度的北極熊遷徙期。邱池因北極熊數量密集，被譽為「世界北極熊之都」。

研究團隊回憶，春季首次觀察到這頭雌性北極熊時，牠剛離開產仔洞穴，身邊僅帶著一隻已配戴耳牌的幼熊，屬於族群研究中的常見標記方式。不料數週後再度現身時，牠身旁卻多出一隻沒有耳牌的幼熊。

李察遜表示，團隊回溯資料後才確認，這頭母熊實際上收養了另一隻幼熊。影片中可見兩隻幼熊在覆雪地景中張望，母熊則在後方來回踱步，其中一幕更拍到幼熊急忙奔向母熊與同伴會合。

研究人員研判，兩隻幼熊年齡約10至11個月，未來將持續跟隨母熊生活，直到約2歲半左右。至於被收養幼熊的生母下落，目前仍不明朗。

李察遜指出，有雌性北極熊照料，將大幅提高幼熊存活並成長至成年的機率。他也感性地說，北極熊母性極強，當苔原上出現孤單哭叫的幼熊時，往往會將其納入照顧，這正是此次畫面最動人的地方。