她土城衝苗栗領養人人犬舍吉娃娃　最後帶「米克斯寶貝」回家

記者李依融／採訪報導

新北市網友黃淑真特地到苗栗想領養從人人犬舍獲救的吉娃娃，她自己也沒想到最後會帶一隻米克斯小狗回家，然而這個「想不到」也成為她最美好的驚喜與決定。

人人犬舍眾多品種犬遭割聲帶、被迫繁殖，明明是由獸醫經營狗狗們卻沒有得到適當的照顧，讓許多人氣憤又心疼，黃淑貞也是其中一位，得知人人犬舍的事件時她一直關注著。她曾經養過2隻吉娃娃，還撿到過一隻被繁殖場割聲帶丟棄的白貴賓，所以對受傷的毛孩特別心疼，決定12月6日第二波認養會時，領養一隻吉娃娃回家疼愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃淑真曾經養過吉娃娃，因此原本想領養從人人犬舍獲救的吉娃娃寶貝。（圖／飼主黃淑真提供）



黃淑真回想當天的情形，一早她就帶著外出籠從土城出發到苗栗高鐵站，再搭計程車到苗栗收容所，「一靠近園區附近，就驚訝地發現有非常多車子，才知道要先上網登記才有抽籤資格，最後工作人員說沒登記就沒有抽籤資格，請我離開，頓時讓我很洩氣。」

黃淑真千里迢迢到了苗栗，卻沒辦法有領養資格，因此沮喪地在園區閒晃，突然她想到「都來了，不能空手而回，還有很多狗狗在等家呀！」。於是她再次鼓起勇氣詢問工作人員能否領養米克斯幼犬，對方熱情地同意了，帶著她在米克斯區跟狗狗們互動。

黃淑真表示，因為很喜歡幫狗狗梳毛的過程，所以想領養長毛狗狗，過程中她看到2隻棕色小狗，猶豫之際其中一隻突然親了她一下，「我就知道牠是我的命定小狗了！」。

▲黃淑真說是小吉選她的，她很感謝小寶貝。（圖／飼主黃淑真提供）



黃淑真想領養吉娃娃卻沒有緣分，不過她遇到了這隻緣分小狗，便把牠取名為「小吉」。小吉健康檢查狀況良好，獸醫評估大約3個半月大，回家後很快就適應了，雖然偶爾會吠叫或嗚嗚叫，但只要看到媽媽就能夠安穩下來，是性格穩定的孩子。

▲小吉回到家不久就適應環境了，個性相當安定。（圖／飼主黃淑真提供）



黃淑真說，從小到大家裡都有養狗，其實她覺得米克斯是裡頭最忠誠的，「雖然原本想養吉娃娃，但我也很喜歡米克斯。」目前她一個人生活，回到家有隻小狗狗雀躍地歡迎，更是讓她的心一秒融化，「狗狗是家人，而我的家人聽到我帶小吉回家，也非常開心。」她很感謝小吉來到生命裡，彷彿是命中注定的安排，也希望小吉的故事讓更多毛孩有找到家的機會，「米克斯真的很棒的！」。

▲媽媽說，每天看到小吉開心玩耍、日漸成長，就覺得帶牠回家是最棒的決定。（圖／飼主黃淑真提供）