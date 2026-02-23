黑柴遇到「年後第一班垃圾車」　興奮「嗷嗚～」等好久了

記者李依融／採訪報導

12歲的黑柴「麻尼」是「垃圾車狂粉」，然而春節期間垃圾車服務暫停，讓牠好幾天都沒辦法盡情合唱，在初四這天垃圾車終於開工，麻尼等了好久終於能引吭高歌一曲，媽媽笑說，「終於能唱個過癮了齁！」。

麻尼每次聽到垃圾車的聲音，一定會跟著高歌一曲，還因為太熱愛垃圾車了，有一年萬聖節媽媽特地把牠打扮成垃圾車，去跟垃圾車合照。然而到了過年時，垃圾車也會休息幾天，麻尼的合唱小確幸也只好停擺，到了初四這天麻尼搭車外出時，恰巧遇到過年後第一班垃圾車，牠坐在車裡按捺不住興奮，跟著垃圾車的歌聲「嗷嗚～嗷嗚～」唱了好久。

▲麻尼太愛垃圾車，媽媽乾脆把牠變裝成垃圾車。（圖／臉書木柴犬-麻尼提供）



媽媽笑說，因為過完年大家垃圾比較多，垃圾車剛好停很久，麻尼就唱歌唱的特別盡興，「牠超級開心唱好唱滿」。麻尼3歲被領養時，媽媽就發現牠的合唱技能，然而僅限垃圾車，牠對救護車、警車和消防車都沒興趣。

網友看到麻尼的垃圾車合唱，也感覺到牠的開心，「過年就等垃圾車！」、「比起紅包，還是等垃圾車更實際」、「麻尼等了好久，過完年又可以唱個夠啦！」。

▲垃圾車開工，麻尼合唱團終於又能開張啦！（圖／臉書木柴犬-麻尼提供）