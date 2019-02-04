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壓力比平常更大！新年帶狗外出留意6狀況　別讓走春變「走失」

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▲▼新年帶狗外出留意6狀況。（圖／法拉狗 Follow Dog－訓練師 Ming提供）

▲新年帶狗外出留意6狀況。（圖／法拉狗 Follow Dog－訓練師 Ming提供）

文／法拉狗 Follow Dog－訓練師 Ming

新年裡，我擔心的，未必是狗狗與親友的互動，而是「走失」。

因為，新年是個社交活動頻繁的一週，所以煙火、走春等都可能讓本來就比較不容易適應的狗狗感到壓力，所以當你要帶狗狗外出時，請留意幾個狀況。

1. 走春：
我們會希望帶狗狗走春，不過，若是大家想去的是熱門景點，狗狗也可能會因為見到太多人感到壓力，無法走的開心。別讓走春變走失。

2. 煙火：
這幾天可能四處都有人放鞭炮煙火，除了避開晚上容易放焰火的時段遛狗，若是狗狗已經因為連續幾天煙火，不敢外出或者尿完就衝回家，那就回家吧！ (探索陌生環境，可以休息一周) 沒關係的。

3. 自溜犬：
如果你的日常環境簡單單純，在新年周遭環境可能不如往常，所以牠也可能找不回來路。所以，還是上牽繩好好溜一下吧，請牠新年委屈一下。

4. 店狗：
過年依舊有許多店家營業，若是平常你們狗狗都會乖乖待在店裡，但也可能因為人潮眾多，狗狗不好安心休息，更容易被事情給嚇到而跑出去。因此，這幾天或許別讓狗狗這樣顧店。

5. 跟著你回家鄉的狗：
在帶狗狗去散步前，或許，需要自己先在家裡附近繞繞，久久沒回來，你可能對於周遭環境不太熟悉，自己繞一繞後，再決定這幾天帶狗狗到哪裡散步比較合適，尤其跟著你回家的狗狗已經承受了一些比平常更多的壓力，來自「換環境」「無法在熟悉環境休息」、「你的親友」。

6. 任何因為新年而你決定安排的第一次事件：
 第一次參加狗聚、第一次帶牠去這個狗公園、第一次帶牠和大家出去玩，第一次跟不熟的親友搭車，這些事情都需要謹慎評估。

新的一年，有狗兒在身邊，是很幸福的事情。在安排活動時，要再多想想啊！

補充：
除了狗牌，若是你的狗狗不容易被陌生人靠近，我也經常建議學生把電話用馬克筆大大地寫在胸背帶上，或者縫上一大塊寫好電話的布在胸背上，這樣不用讀狗牌也比較容易看到電話。

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★Ming，從工作犬 (輪椅輔助犬與聽導犬)的訓練領域開始，目前專為協助一般飼主改善與狗狗之間的相處問題，除了完成美國及歐洲等訓練師教育課程，也是TTouch療癒師，並且持續進修。

★更多內容請看「法拉狗 Follow Dog－訓練師 Ming」粉絲團。

關鍵字： 法拉狗 Follow DogMing訓練師走春新年

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