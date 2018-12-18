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非法獵殺百頭鹿！法官判他每月看一次《小鹿斑比》

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▲鹿。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲無良盜獵者殘殺上百隻鹿，被稱為「最大規模非法殺害鹿隻」事件。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

美國密蘇里州（Missouri）一名無良盜獵者被控非法殺害數百頭鹿，甚至殘忍的把鹿頭當成「獎杯」，任鹿身腐爛。被捕後遭法官判1年徒刑，且每個月至少要看一次1942年迪士尼經典動畫《小鹿斑比》。

據《福斯新聞》報導，來自密蘇里州的男子貝瑞（David Berry Jr.）日前與兩名家人犯下獵殺鹿的案件，不僅手法殘忍，數量更高達上百隻，被國家保護部稱為「最大規模非法殺害鹿隻」事件。3人在8月時遭逮捕，除了服刑外，還須繳納5.1萬美元（約156萬台台幣）。法官喬治（Robert George）判下非法盜鹿的最高徒刑，並命令貝瑞12月23日前必須開始看《小鹿斑比》，此後服刑時間內每月至少看一次；此外，因貝瑞死性不改，在假釋期間違反使用槍械，需加碼服刑120天。

小鹿斑比（圖／翻攝網路）

▲小鹿斑比。（圖／翻攝網路）

據調查人員表示，貝瑞一家人通常在晚上獵鹿，用光線引誘鹿停下腳步後，接著用獵槍射殺，警方早已鎖定貝瑞父子三人，從2015年底就開始秘密調查這些非法行為，東窗事發後，密蘇里州自然保護委員會也終身撤銷了他們的狩獵執照。

《小鹿斑比》的經典畫面是主角斑比語媽媽遭到獵人埋伏，倉皇逃生之際聽見了畫外音的槍響，然後慌張地在叢林裡尋找從此永遠消失的媽媽。《小鹿斑比》引起的社會衝擊幾乎是即時，曾經是美國文化一部分的「打獵運動」從此變成千夫所指的惡徒，以至於電影上映第二年就反應在官方統計上，美國獵鹿的數量驟減為前一年的一半。

關鍵字： Missouri小鹿斑比北美要聞

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