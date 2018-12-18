斷臂美猴王牆上打哈欠　翻入院子抱「三層香蕉」狂嗑

▲斷臂猴子坐著打哈欠。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

福建省漳州一名王姓男子近日到朋友家串門子喝茶，接著目睹「美猴王」闖入院子抱著香蕉狂嗑。他表示這附近種了很多香蕉，加上院子裡被猴子偷吃的那一串，估計是被香味吸引才過來，「第一次看到野生的猴子」。

王男向《梨視頻》還原那日狀況，當時與朋友聽到院子有動靜，出來查看發生什麼事，接著就發現猴子的右前臂斷了，「估計是被山上的小夾子夾住」。從畫面可見猴子在樹上、牆上與院子裡靈活移動，不但坐在牆上打哈欠，還抱著一串「三層香蕉」吃得非常開心，似乎把這裡當自己家。

▲猴子抱整串香蕉狂嗑。（圖／翻攝自梨視頻）

有部分民眾看見野生獼猴會主動餵食，進而造成猴子與民眾搶東西吃、到處搗亂的狀況發生。過去就有動保人士呼籲，民眾千萬不要餵食野猴，同時也不要亂丟垃圾，因為可能會給猴子「錯覺」，會開始亂撿食物、垃圾，甚至試圖從遊客身上找東西吃。

另外，先前日本九州大分縣的高崎山自然動物園為了保護山上的1200隻野生獼猴，也故意縮減耕地、減少飼料，於是過去在吃飯時間固定下山等餵食的猴子們到最後乾脆不來「打卡」。不過高崎山上的自然資源豐富，猴子光是在山上就能填飽肚子。