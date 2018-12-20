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玩大老二沒牌出…3罐罐瞬間輸光　橘貓囧臉快哭：What the 喵

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▲咪果玩牌瞬間輸掉3個罐罐，囧臉快哭了。（影／網友詹詹授權）

實習記者吳美依／採訪報導

「朕怎麼可能會輸！」小橘貓「咪果」這天和奴才們一起玩撲克牌遊戲大老二，不料最後卻落得「沒牌出」的窘境，牠躊躇地研究了許久卻還是慘敗，甚至被迫眼睜睜地看著所有的「籌碼」被奪走，臉上既疑惑又著急的表情讓飼主詹詹笑翻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼玩大老二沒牌出…罐罐瞬間輸光　橘貓囧臉快哭：出老千（圖／網友詹小姐授權）

▲咪果拿了3個罐罐來「湊一咖」。（圖／網友詹詹授權，下同。）

▲▼玩大老二沒牌出…罐罐瞬間輸光　橘貓囧臉快哭：出老千（圖／網友詹小姐授權）

▲咪果研究手牌許久卻下不了決定。

▲▼玩大老二沒牌出…罐罐瞬間輸光　橘貓囧臉快哭：出老千（圖／網友詹小姐授權）

▲咪果：朕的罐罐～

這局已經輪到咪果，牠卻還在專心研究，直到聽見有人呼喚「你的牌怎麼還沒出？」才滿臉問號地抬起頭，似乎搞不清楚遊戲規則。喵喵不知所措地左右張望，一切卻已經來不及，手牌與「籌碼」一左一右地被奴才拿走，牠發現自己一瞬間輸掉3個罐罐，不斷嗅聞試圖扳回一城，著急得快哭出來，囧臉抱怨，「你們都出老千啦～」

▲▼玩大老二沒牌出…罐罐瞬間輸光　橘貓囧臉快哭：出老千（圖／網友詹小姐授權）

▲原來咪果是為了那包鹹酥雞！

詹詹接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，當時大家一邊玩大老二，一邊吃著鹽酥雞，主子也被撲鼻香氣吸引過來，她才會臨時起意「KUSO」一下，「咪果看見罐罐被拿走後整個傻掉、可憐兮兮地，我便挖一小口肉肉餵食，這才讓牠滿意地跑回樓上搗蛋。」

▲▼玩大老二沒牌出…罐罐瞬間輸光　橘貓囧臉快哭：出老千（圖／網友詹小姐授權）

▲詹詹形容咪果超級好動。

▲▼玩大老二沒牌出…罐罐瞬間輸光　橘貓囧臉快哭：出老千（圖／網友詹小姐授權）

▲咪果：奴才在拍什麼？

▲▼玩大老二沒牌出…罐罐瞬間輸光　橘貓囧臉快哭：出老千（圖／網友詹小姐授權）

▲咪果叼著娃娃到處探險。

詹詹提到，咪果是隻非常調皮又淘氣的貓咪，醒著時幾乎沒有一刻是安靜的，「牠最喜歡咬著娃娃到處跑，也很喜歡和姐姐出外散步，只要一聽見『抱抱』就會自動跳上奴才身體『微服出巡』，迫不及待要去欣賞壁虎和小鳥。」除此之外，喵喵就像人類小孩子一樣，有條專屬小被被，「牠只愛這件『蛋黃哥』的，如果我要拿走，還會生氣呢！」

▲▼玩大老二沒牌出…罐罐瞬間輸光　橘貓囧臉快哭：出老千（圖／網友詹小姐授權）

▲咪果爭奪蛋黃哥被被。

▲▼玩大老二沒牌出…罐罐瞬間輸光　橘貓囧臉快哭：出老千（圖／網友詹小姐授權）

▲咪果：鼻！要！碰！

詹詹將這則無辜喵星人「慘輸」的影片分享至臉書社團《貓咪也瘋狂俱樂部》後讓一堆網友笑翻，紛紛留言，「連出牌的權利都沒有」、「What the 喵……？」、「整個輸慘了的表情～」、「傻眼貓咪XD」、「詐賭啦！」、「一拿罐頭牠就開始緊張了」、「喵：我要驗牌！」、「不要欺負人家啦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲▼玩大老二沒牌出…罐罐瞬間輸光　橘貓囧臉快哭：出老千（圖／網友詹小姐授權）

▲咪果還會握手呢～

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關鍵字： 橘貓大老二撲克牌罐頭罐罐米克斯

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