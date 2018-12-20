你家喵皇是左撇子還是右撇子？　專家：慣用這手的貓咪特別兇

▲原來貓咪也分左右撇子。（圖／ETtoday資料照）

寵物小組／綜合報導

大自然真奇妙，原來貓咪竟然也有慣用手？英國貝爾法斯特女王大學（Queen’s University Belfast）研究結果顯示，貓咪和人類一樣有左右撇子之分，下樓梯、撥貓砂、抓東西時習慣先伸出這隻手，神奇的是，公貓大部分是「左撇子」，母貓大部分則是「右撇子」。

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那麼，你知道你家貓主子是左撇子還是右撇子嗎？貝爾法斯特女王大學的調查，找來44隻貓咪，請主人在家裡觀察牠們的日常生活中的這些動作，分別是（1）貓咪用哪隻腳踏進貓砂盆？（2）貓咪下樓梯的時候，都先用哪隻腳？（3）貓咪躺下來的時候，身體朝哪一邊？

▲動物專家研究顯示，慣用左手的貓咪，比慣用右手的貓咪更兇惡。



而從這些主人回報的觀察結果可以知道，有3/4的貓咪真的有慣用手！有趣的是，公貓大部分慣用左手，母貓則慣用右手，完全是很難解釋的貓版「男左女右」現象。另外，也觀察歸納個性，發現慣用左手的貓咪容易焦慮暴躁，比右撇子貓咪來得兇惡許多，快看看你家貓咪是左撇子還是右撇子，下次牠們再兇巴巴，也許就真的是天性無解了。

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