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俄勒岡「灌籃高手」海獺艾迪去世　拓荒者隊3月曾送上生日祝福

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▲▼俄勒岡「球星」海獺艾迪，因健康狀況不佳，20日早上被安樂死。（圖／Twitter／@OregonZoo）▲▼波特蘭拓荒者隊3月為艾迪慶生。（圖／Twitter／@trailblazers）

▲俄勒岡「球星」海獺艾迪，因健康狀況不佳，20日早上被安樂死。（圖／Twitter／@OregonZoo）

國際中心／綜合報導

美國俄勒岡動物園上傳的《海獺籃球夢》（Sea Otter Hoop Dreams）短片，讓這隻堪稱「灌籃高手」的海獺「艾迪」在2013年紅極一時，短短1個多月在YouTube網站成為突破百萬瀏覽人次的網路明星。 如今，21歲的艾迪由於健康狀況不佳，園方在20日早上將牠安樂死。

根據BBC報導，艾迪2012年接受健康檢查，X光報告顯示牠前肢罹患關節炎，園方決定幫助牠加強關節部位的活動，卻面臨挑戰，因為海獺用後腿和腳蹼游泳，後來保育員想到一個好方法，「水中打籃球」是讓牠前肢復健的最佳方法。

動物園的海洋生物監督Amy Cutting在聲明中表示，「雄性海獺很少活超過15年，所以艾迪是同類中最年長的海獺之一。」

根據統計，生活在野生環境的海獺，最長壽紀錄為23歲，雄海獺平均壽命為10至15年，雌海獺平均壽命15至20年，生長在動物園的海獺，有不少壽命超過20年。

在艾迪20歲生日時，波特蘭的NBA球隊拓荒者在牠的籃框貼上了隊徽，一段由拓荒者上傳的影片中，能看到艾迪將球灌入了拓荒者的「主場」籃框，吉祥物Blaze the Trail Cat也獻上了熱烈的鼓掌。

▼波特蘭拓荒者隊3月為艾迪慶生。（圖／Twitter／@trailblazers）

▲▼俄勒岡「球星」海獺艾迪，因健康狀況不佳，20日早上被安樂死。（圖／Twitter／@OregonZoo）▲▼波特蘭拓荒者隊3月為艾迪慶生。（圖／Twitter／@trailblazers）
 

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