俄勒岡「灌籃高手」海獺艾迪去世　拓荒者隊3月曾送上生日祝福

▲俄勒岡「球星」海獺艾迪,因健康狀況不佳,20日早上被安樂死。(圖/Twitter/@OregonZoo)

國際中心/綜合報導

美國俄勒岡動物園上傳的《海獺籃球夢》(Sea Otter Hoop Dreams)短片,讓這隻堪稱「灌籃高手」的海獺「艾迪」在2013年紅極一時,短短1個多月在YouTube網站成為突破百萬瀏覽人次的網路明星。 如今,21歲的艾迪由於健康狀況不佳,園方在20日早上將牠安樂死。

根據BBC報導,艾迪2012年接受健康檢查,X光報告顯示牠前肢罹患關節炎,園方決定幫助牠加強關節部位的活動,卻面臨挑戰,因為海獺用後腿和腳蹼游泳,後來保育員想到一個好方法,「水中打籃球」是讓牠前肢復健的最佳方法。

In loving memory of Eddie.

At nearly 21, he was one of the oldest and most-loved sea otters on the planet. pic.twitter.com/mteRMVlmNF