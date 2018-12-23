團團第一次見到圓仔被嚇到　彪拔笑：牠以為圓圓縮小了

▲圓仔小時候依偎在媽媽圓圓懷裡。（圖／台北市立動物園提供）



記者李依融／採訪報導

大熊貓圓仔2013年出生，和媽媽圓圓經常有溫馨的互動，其實圓仔也和爸爸團團見面過，卻把團團嚇壞了，保育員陳屹彪笑說，「團團應該是以為圓圓變小了，才會嚇一跳。」

大熊貓在野外是獨立的動物，只有在發情期短短幾天會有交配行為，所以動物園的3隻大熊貓也是各自分開居住，不過展場間有個小鐵門能見到彼此，偶爾熊貓們會互相照面。陳屹彪說，圓仔現在還記得圓圓是媽媽，偶爾母女在門邊相會，會輕輕磨蹭對方，而團團現在也認識圓仔了。

▲看到「假圓仔」，團團滿頭問號躲超遠。（圖／台北市立動物園提供）



由於大熊貓的習性是母熊單獨育幼，當年圓仔出生時，團團對於當爸可是一點感覺也沒有。為了想試試團團的反應，園方將熊貓布偶塗上圓仔便便，放在團團的活動空間，再播放圓仔的聲音，而團團小心翼翼地接近，用前掌輕輕觸碰一下，就退到離布偶最遠的地方緊張張望，一點喜悅也沒有。

▲7個月大的圓仔很活潑。（圖／台北市立動物園提供）



陳屹彪說，其實後來團團有和圓仔本尊見過面，當時圓仔大約5、6個月大，保育員先讓圓圓回到後場，只留圓仔在小門邊，「團團在另外一邊隔著欄杆看到圓仔，嚇了一大跳，牠可能是想說『隔壁明明是圓圓，可是圓圓怎麼突然縮小了？』。」不過現在團團已經習慣圓仔的存在，雖然不知道是女兒，但是知道有一隻圓圓以外的熊貓會在隔壁。

目前大熊貓館住了團團、圓圓和圓仔，園方目前也在積極嘗試讓圓仔的弟弟或妹妹來報到，不過屆時4隻熊貓可能會開始有些擁擠，發言人曹先紹說，「目前最多再容納一隻團團圓圓的小孩，之後就會面臨到擴建或增加欄舍的議題。」

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▼團團不知道自己有女兒，樂當黃金單身熊。（圖／記者湯興漢攝）

