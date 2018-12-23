小海豹大冒險！為找水源與食物　獨自穿越6.4公里…從海邊到內陸

▲一隻小海豹藉由排水系統，獨自從海邊滑了6.4公里到了諾福克郡城鎮特靈頓聖克萊蒙。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

英國諾福克郡城鎮特靈頓聖克萊蒙（Terrington St Clement）的居民日前發現一隻意外的訪客，原來有一隻小海豹因為肚子太餓，竟從海邊的排水管一路滑向陸地，這樣的大冒險足足有6.4公里的路程。

據《獨立報》報導，這隻勇敢的海豹僅出生3週，還只是一隻海豹寶寶，卻因為要尋找食物而遠走家鄉。英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）表示，「這隻可憐的小動物幸好及時被發現，否則很可能會死於飢餓。」

動保官員基爾貝（Naemi Kilbey）心疼的說，「當時小海豹困在花園的農田裡，身邊沒有媽媽、也沒有任何一隻成年海豹的陪伴，而排水系統只有5公分高，所以小海豹只能一直往下走，希望找到食物和水都很豐足的地方。」

值得慶幸的是，這隻小海豹是精力充沛的小男孩，「我用盡全力才抓住牠，這是牠和生命的鬥爭，我很開心，即使身處這樣糟糕的環境，牠仍保持滿滿的活力。」基貝爾開心的表示。

目前小海豹已被帶到RSPCA位在東溫奇（East Winch）的野生動物中心暫時照顧，等到經過檢查確定健康無虞後，便會讓牠重回海洋的懷抱。