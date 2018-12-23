送子鳥「卷羽鵜鶘」現身蘭陽溪口　鳥友驚喜：太幸運了

▲卡通裡常見叼著嬰兒的送子鳥，23日又在宜蘭蘭陽溪出海口，被鳥友目擊，鳥友驚喜說太幸運了。（圖／林樂權提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

卡通裡常見叼著嬰兒的送子鳥，且名列全球「易危」鳥種的卷羽鵜鶘，23日在宜蘭縣蘭陽溪口現蹤，鳥友聞訊後蜂擁而上，牠有碩大身軀及巨大喉囊，就像一架小輕航機，振翅飛翔的英姿，讓人驚艷，鳥友驚喜說太幸運了。

拍鳥俱樂部成員林樂權、陳梅鶯等人，22日在宜蘭縣壯圍鄉新南村蘭陽溪口附近，拍到卷羽鵜鶘悠遊覓食、展翅高飛珍貴畫面，根據鳥友追蹤，卷羽鵜鶘幾天前在花蓮現蹤，近日才飛抵宜蘭，可能會停留一段時間。

鳥友們興奮表示，卷羽鵜鶘在宜蘭十分罕見，而且是鵜鶘類體刑最大型的，站起來有一個人高，身長可以到170公分，一雙翅膀張開，長達3公尺，就像一架小輕航機，而且體重可到15公斤，有如鳥類中的超級轟炸機。

卷羽鵜鶘分布在歐洲東南部至中國的沼澤、淺水湖，台灣非常罕見，身長比台灣冬天常見的蒼鷺，將近兩倍大，在宜蘭蘭陽溪口被發現的這隻嬌客，應是迷途的亞成鳥。

拍鳥俱樂部負責人黃蜀婷說，卷羽鵜鶘以魚類為主食，利用巨大喉囊捕魚，因棲地喪失及人為獵捕，族群大量減少，能在台灣見到牠難能可貴，呼籲鳥友拍攝時保持適當距離，友善對待這可愛的迷鳥。