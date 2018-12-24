黑狗未管束衝出家門咬傷鄰居小腿　89歲婦被判拘役20日

▲飼主未加以管束狗狗，導致牠外出傷人確實有疏失。（圖／示意圖／達志影像）

寵物小組／綜合報導

新竹一名89歲婦人飼養一隻黑狗幫忙看家，由於具有攻擊性先前曾撲咬鄰婦，飼主知道後仍未加以管束，導致牠再次跑出家門咬傷鄰居，令對方憤而提起告訴。新竹地院法官認為，飼主年紀超過80歲，依法應減刑，但仍有過失行為，因此依過失傷害罪判拘役20日，易科罰金2萬元。

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判決書指出，新竹縣1名89歲的陳姓老婦人飼養一隻狗來看門，只是狗狗個性好強，經常跑出家門，但對方並未將狗繫上牽繩或口罩，先前曾咬傷過薛姓女鄰居。去年10月間某日中午，薛姓女鄰居走路經過老婦家門口，黑狗又衝出攻擊，造成她左小腿擦挫傷。

雙方進和民事調解不成，陳婦拒絕道歉，讓受傷的薛性鄰居堅持控告過失傷害。陳婦到案坦承疏失，法官認為，被告身為飼主卻疏於妥善看顧，未對犬隻施以適當的管束，導致牠無故咬傷人，事後未能與受傷鄰居達成民事和解或賠償的損害，實應非難，加上事後的冷漠態度，未曾為任何道歉或和解賠償，證實飼主確實有疏失。

新竹地院法官審酌老婦已高齡89歲，依法應予減輕其刑，但身為飼主卻未盡到該做的責任，事後未道歉，依照被告智識程度、平日生活狀況與經濟能力、鄰居的傷勢，依過失傷害罪判拘役20日，易科罰金2萬元。

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