兩度被丟回收容所！混種牛頭㹴找到永遠的媽　悲傷眼神會笑了

▲蘿拉現在過得相當開心。（圖／翻攝自IG／cowdog_lola）



記者丁維瑀／綜合外電報導

當混種牛頭㹴蘿拉（Lola）在短短7個月內就被送回收容所兩次時，她的表情很憂傷。所幸，澳洲一名女子克里斯蒂娜（Cristina Antonucci）幾個月前隨意瀏覽動保機構的資料時，突然看到蘿拉的照片，深深打中她的心，她把汪星人帶回家並用滿滿的愛照顧，讓牠再也不流浪。

The Dodo報導，蘿拉剛出生時就被一位少女買下，但當時飼主無力照顧，便送到收容所，牠有著調皮的個性，第二次被領養的機會也跟著失敗。克里斯蒂娜7月則透過網站看到蘿拉黑白毛色的臉龐，她想起小時候曾跟類似品種的狗狗玩在一起，便決定去探望蘿拉。

▲與家人一起過聖誕節。（圖／翻攝自IG／cowdog_lola）



「在照片中，我記得我看見牠悲傷的眼睛，只知道我必須把牠帶回家。」克里斯蒂娜隨後來到當地的收容所，蘿拉被帶出來時就抬頭盯著她，模樣相當可愛，當她得知狗狗的過去時，更加堅定要成為主人。

克里斯蒂娜把蘿拉帶回家的第一個晚上，狗狗就在她身上躺了好幾個小時，完全不怕生，「就好像牠非常感激，這也是為什麼我知道我不能讓牠失望。」當然，蘿拉也有一些壞習慣，牠會在後院挖洞，試圖穿越柵欄跑到鄰居那邊找別的狗玩，這都考驗了主人的耐心。

▲蘿拉與克里斯蒂娜很愛靠在一起。（圖／翻攝自IG／cowdog_lola）



在家中，蘿拉看起來永遠都很快樂。克里斯蒂娜也持續訓練，即使有次蘿拉挖出一整個盆栽，她也不會氣餒，「無論遇到什麼挑戰，你都不能放棄，沒有人是完美的。」

如今，蘿拉改掉壞習慣，還有另一隻狗的陪伴。克里斯蒂娜笑說，「牠們是最好的朋友，每天都在一起玩，牠們才相處一個半月，卻彼此相愛，甚至睡在同張床上。」她補充，很高興自己在幾個月前做的決定，她現在每天都很期待回家。

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