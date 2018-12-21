橘貓太愛撒嬌遭棄養　收容所志工：喜歡睡在家人腿上錯了嗎

▲貓咪因為太親人遭到前飼主棄養。（圖／翻攝自Michigan Cat Rescue臉書）

寵物小組／綜合報導

不愛了什麼都是藉口。國外一隻3歲的橘貓賈克(Jacque)遭到退養，原因是前飼主覺得牠太愛撒嬌又太黏人，讓她備受困擾，將貓咪送到收容所。志工得知緣由紛紛替賈克抱不平，「寵物喜歡睡在家人腿上錯了嗎？」當賈克重新開放認領的貼文分享到網路後，引起熱烈討論。

賈克擁有一身柔順蓬鬆的橘毛，搭配2雙中筒白襪，胖嘟嘟的饅頭臉，和見人就撒嬌的個性簡直是貓界極品，然而，前飼主卻不這麼認為。當牠被送進收容所時感到困惑又不安，但只要有人抱在腿上，賈克便會毫不猶豫的打呼嚕，收容所的員工都被這個萌萌的小傢伙融化，積極地為牠找尋一個真正適合的家。

▲賈克剛到收容所顯得不安緊張，常常找人依靠。



當賈克被退養的原因曝光，領養申請書如雪花般寄來，許多網友留言表示，「黏人貓才是極品！我已經報名領養了」、「不想養了什麼理由都能瞎掰」、「太親人被棄養？黑人問號欸」、「寵物就是要養貼心撒嬌，這種是可遇不可求的」、「長得可愛又親人有什麼不好？」。

▲賈克第一次見到爸拔就鑽進他懷裡呼嚕。

經過收容所嚴格審查，從多組名單挑出一對夫妻成為賈克的新家人。當賈克遇和他們初次見面，牠就爬上新爸拔的大腿，並且把頭埋進懷裡呼嚕撒嬌，彷彿是知道自己將邁向幸福的生活，迎接嶄新的貓生。

▲賈克和真正的家人展開新的生活。

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