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9年前撿回！2汪每天叼籃幫收攤　掛心主人住院「10天不吃喝」

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▲▼老人9年前撿回2隻狗 每天幫老人收攤、陪孫女玩。（圖／翻攝梨視頻，下同）

▲老伯9年前撿回2隻浪浪後，每天都會幫忙收攤、陪孫女玩。（圖／翻攝梨視頻，下同）

寵物小組／綜合報導

雲南昭通一位賣水果的老伯解恒才，在9年前撿回2隻流浪犬，不只能看家、陪小孫女玩耍，每天還會幫忙收攤，甚至會因掛念他而不願吃飯。老人家還說，曾有人願意以10萬元人民幣(約台幣44.5萬元)購買，但自己絕不會把家庭成員賣掉。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

在《梨視頻》報導中，兩汪各自叼著一只塑膠籃，乖巧的跟在現年68歲解恒才屁股後頭。這位背著小孫女的老伯伯指出，「喊甚麼就做甚麼，也沒經過訓練，就是喊拿著牠就拿著了」，並直言狗狗比兒子聽話！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

擺攤賣水果長達10年的解恒才說，這兩隻狗狗每天早上9點都會陪著他擺攤，沒幹活的時候就在一旁待著，不吵也不鬧，直到晚上收攤時，還會幫忙叼塑膠籃、板凳一起回家。

▲▼老人9年前撿回2隻狗 每天幫老人收攤、陪孫女玩。（圖／翻攝梨視頻，下同）

聊到汪汪身世，解恒才指出，牠們其實是父子，狗爸爸是他在9年前撿到，當時傷勢十分嚴重，已經奄奄一息，於是將牠扛回家照顧，才能堅強活到現在，後來狗狗便帶著自己兒子待在身邊報恩。

除了會幫忙收攤外，和狗狗有著深厚感情的解恒才還表示，自己前年連續住了10天醫院，「牠們不吃不喝」，過去也曾經有人羨慕這2汪很聽話，還會幫忙做事都，想出10萬元人民幣買走其中1隻，但都被到堅決拒絕，因為牠們是家裡的一份子，不可能把家庭成員賣掉。

對此，網友紛紛表示，好懂事的狗狗、動物比人更有情有義、狗真的是很忠誠；也有人認為，老人年纪大了，萬一去世，狗狗肯定和忠犬八公一樣了；還有網友酸買家，人家是相依為命，買甚麼買、相伴的感情不是用錢可以換的；另有人則貼心提醒，遛狗記得牽繩。

▲▼老人9年前撿回2隻狗 每天幫老人收攤、陪孫女玩。（圖／翻攝梨視頻，下同）

關鍵字： 收攤流浪犬狗的報恩水果攤

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