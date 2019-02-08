南部壁虎「ㄍㄧㄚ ㄍㄧㄚ叫」　北部卻啞巴的原因是…

▲16隻壁虎聚集在玻璃窗上。（圖／網友邱煜菱提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

生活中心／綜合報導

網路上不少網友喜歡戰南北，但萬萬沒想到，連壁虎也能戰南北。傳言北部的壁虎不會叫，南部的壁虎卻會發出響亮叫聲。對此，行政院農業委員會解釋，北部和南部的壁虎其實不同種，由於外型類似不易察覺，才會有這種錯覺。

根據行政院農委會在官網介紹，台灣出產的壁虎有10多種，其中會叫的稱為蝎虎，可以從喉部發出類似「ㄍㄧㄚ～ㄍㄧㄚ～ㄍㄧㄚ」的響亮叫聲，容易被人查覺，並分部在台灣中、南部；北部常見的則是無疣蝎虎，無法發出明顯的叫聲。

▲蝎虎的背部有疣鱗。（圖／翻攝維基百科，下同）

由於蝎虎和無疣蝎虎的外型類似，讓民眾難以察覺以為是同種；再加上蝎虎主要分布在大甲溪以南，雖然台北部份地區也有蹤跡，卻不如中、南部普遍，所以才會有北部的壁虎不會叫，南部壁虎會叫的錯覺。

至於要如何分辨？蝎虎的腳趾下皮瓣兩列，每一腳趾均有爪，身體背面有疣鱗，不過斷尾後再生的尾巴無明顯環節及疣鱗，活動時間大多在黃昏至隔日，叫聲相當頻繁；無疣蝎虎身體多半呈灰褐色，頭背有V型黑褐色斑紋，無尖突狀疣鱗，尾巴光滑平整，沒有櫛刺狀鱗片，叫聲小到常讓人誤會不會叫。

▲無疣蝎虎無尖突壯疣鱗。