主人你在哪？桃園「流浪浣熊」工廠閒晃　見動保員森氣氣

▲浣熊看起來無辜天真，但一看到動保員就生氣。（圖／桃園市動保處提供）



寵物小組／綜合報導

桃園市新屋一處工廠出現一隻「浣熊」，把工作人員嚇了一跳，動保處帶回安置，先打了狂犬病疫苗並觀察2周，確認健康無礙便公告找飼主，無奈至今都沒有人認領，也沒有遺失浣熊的通報。

動保處表示，約2周前新屋一處工廠附近出現北美浣熊，「我們到的時候浣熊已經被抓到了，因為工廠的人也是第一次見到會緊張，請我們過去帶走。」這隻浣熊從牙齒的狀況判斷不到2歲，體重2.5公斤營養很好，由於台灣並沒有原生浣熊，動保處判斷是人為棄養或是逃跑的。

動保處說明，這隻浣熊似乎會認人，見到工作人員有攻擊性，「我們一開始帶牠回來牠是齜牙咧嘴的，不得不麻醉才能保定，並且打疫苗、檢查等等，現在牠看到我們也不是很開心。」由於在國外浣熊會帶原狂犬病，加上台灣目前是狂犬病疫區，在鼬獾身上發現過病毒，動保處解釋，「要檢查有沒有狂犬病，是要讓動物死亡後送檢才知道，我們也不想這樣做，所以先打疫苗觀察2星期，如果真的有病毒也不會對人有危害，但結果這隻浣熊是很OK的。」

▲因為有攻擊性，目前只能養在籠子裡。（圖／桃園市動保處提供）



事實上在外出現「流浪浣熊」是一大警訊，動畫《小浣熊》1977年在日本上映，當時日本就引進大量浣熊作為寵物，然而後來因為會攻擊棄養、不易飼養、逃脫等，造成許多「流浪浣熊」，不僅對農業造成很大的損害，還可能帶原狂犬病，日本政府若捕捉到會直接安樂死。

動保處提到，目前這隻浣熊會先公告2周盼飼主認領，若最後仍沒有人認領也不會送養，「因為浣熊有攻擊性，食性也很複雜，到時候會找相關單位安置。」