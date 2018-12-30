4浪浪塞醫院門口搖尾乖等　街友爸自己餓也先讓牠們吃飽

寵物小組／綜合報導

巴西一間醫院門口凌晨3點擠了4隻狗狗，每隻都睜大眼睛、搖尾巴，牠們其實是流浪狗，和街友主人Cesar一起生活，忠心耿耿的表現讓護理人員也被打動，將照片PO上臉書。

Cesar9日凌晨3點因病進了醫院，4隻狗狗擔心地跟了過來，牠們很聽話只在門口等待，但是每一隻都睜大雙眼，目不轉睛盯著主人，同時尾巴搖個不停。護理人員看4隻狗狗都被照顧得很好，才知道Cesar比起自己的食物，更在意先讓狗狗吃飽。Cesar治療完畢等領藥時，醫護人員同意狗狗進來，4隻狗狗圍在一旁靜靜陪在主人身邊，畫面相當溫馨。

PO出照片的Cris Mamprim表示，工作每天看人來來去去，但是這個畫面讓她印象深刻，「凌晨3點，主人正在接受治療，他的夥伴們就這樣等在門口。」她說Cesar沒有錢，需要抗幫助度過飢餓、寒冷、痛苦和現實中的險惡，「卻和這些好夥伴有最好的交流，這是愛、溫暖和理解的交流。」她難以想像在街頭的生活是怎麼樣的，「但是看到狗狗們忠心耿耿地在門口等待，我打從心裡尊敬他。」

治療結束後，Cesar領著4隻狗狗離開，然而這張照片如今已有13萬讚、2.2萬則留言與8.1萬次分享，許多人都被Cesar和狗狗之間的「真愛」打動，希望「這家人」永遠在一起，互相扶持生活。