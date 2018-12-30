ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

4浪浪塞醫院門口搖尾乖等　街友爸自己餓也先讓牠們吃飽

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

寵物小組／綜合報導

巴西一間醫院門口凌晨3點擠了4隻狗狗，每隻都睜大眼睛、搖尾巴，牠們其實是流浪狗，和街友主人Cesar一起生活，忠心耿耿的表現讓護理人員也被打動，將照片PO上臉書。

Cesar9日凌晨3點因病進了醫院，4隻狗狗擔心地跟了過來，牠們很聽話只在門口等待，但是每一隻都睜大雙眼，目不轉睛盯著主人，同時尾巴搖個不停。護理人員看4隻狗狗都被照顧得很好，才知道Cesar比起自己的食物，更在意先讓狗狗吃飽。Cesar治療完畢等領藥時，醫護人員同意狗狗進來，4隻狗狗圍在一旁靜靜陪在主人身邊，畫面相當溫馨。

PO出照片的Cris Mamprim表示，工作每天看人來來去去，但是這個畫面讓她印象深刻，「凌晨3點，主人正在接受治療，他的夥伴們就這樣等在門口。」她說Cesar沒有錢，需要抗幫助度過飢餓、寒冷、痛苦和現實中的險惡，「卻和這些好夥伴有最好的交流，這是愛、溫暖和理解的交流。」她難以想像在街頭的生活是怎麼樣的，「但是看到狗狗們忠心耿耿地在門口等待，我打從心裡尊敬他。」

治療結束後，Cesar領著4隻狗狗離開，然而這張照片如今已有13萬讚、2.2萬則留言與8.1萬次分享，許多人都被Cesar和狗狗之間的「真愛」打動，希望「這家人」永遠在一起，互相扶持生活。

關鍵字： 浪浪r街友流浪狗暖心

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／不知自己被丟棄...忠犬坐守原地等半年　網淚推..

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光…秒懂牠有多兇暴

影／討肉肉又怕吵到媽　80KG高加索「靜音模式」氣..

姐姐上海出差！　柴柴視訊眼角泛淚…對螢幕「嚶嚶叫」..

影／馬拉松最萌亮點！歐告陪爸「燦笑跑全馬」　跑友搶..

浪貓軍團霸占停車場「依偎成球」　駕駛笑：整排只睡我..

彼得兔真實版！主人親手製作全身行頭　兔寶帥翻整個I..

鬆獅犬排隊等上車…　聽司機一句話眼角泛淚落寞走回去

剛出獸醫院…她低頭看機車踏板「啊我的狗咧？」　轉頭..

凌晨被萌醒！柴臉小狐狸闖民宅猛抓門　同伴忙阻止：人..

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？..

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

宅柴不愛散步！只想吃飯飯～　聽到關鍵字..立刻復活..

成都貓熊玩菜刀不斷蹭臉　遊客嚇壞狂呼：快扔掉！

想舔毛的虎斑VS不想被舔的夥伴　雞婆貓惱羞：是不是..

不知被丟棄忠犬原地等半年　網友心疼：請給牠愛跟照顧

貓咪忘情「吸草香」兔傻眼　網噴笑：放開那隻兔子！

螢光棒甩起來!汪汪要嗨翻全場!

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」..

天堂VS地獄 歐告大啖零食　米克斯當雕像網笑：當機..

奴才想「吸一口」　黑喵森氣氣「腳掌踹臉」：逆奏凱～

黑面汪無辜臉超療癒❤　5年後「8+9流氓痞樣」媽看..

選手苦練跆拳道教練在睡覺！　喵自備「尾巴黑帶」翻肥..

吸貓電話亭防風雨！　胖貓露軟綿肚「睡成條狀」萌暈萬..

4浪浪塞醫院門口搖尾乖等　街友爸自己餓也先讓牠們吃..

柴柴爽按摩臉被擠變形　網友見「亮點」哭了：好像有味..

瘦浪貓被蜂螫成「包子臉」　取名「罔市」改運變傲嬌肥..

影／阿金豬隊友張口含住「餅乾」　怎麼有一股「哈味」..

2018年石虎9死4傷　「小草」野放1個月同路段遭..

愛妻被狗追摔車腦出血、臉骨凹　他PO「勸世文」網友..

失智症風險高34％　中年太瘦的人要當心

獨家專訪／芭樂哥哥變催眠療癒師！消失18年...揭..

巫師慘剩8人出賽　畢爾：像在打大學聯賽

別惹學姐森77！　黃瀞瑩甜笑喊：我最討厭亂丟垃圾的..

廟會慶典交通疏導作為　警民聯手讓交通順暢

尤美女／【大法官開庭】憲法訴訟—人民基本權利的守護..

2018最後一天國道北上6路段最塞！這些時間改走替..

奴才想「吸一口」　黑喵森氣氣「腳掌踹臉」：逆奏凱～

電力業年薪破百萬　超過一半的勞工月薪不到4萬元　貧..

黑面汪無辜臉超療癒❤　5年後「8+9流氓痞樣」媽看..

寵物動物熱門新聞

不知自己被丟棄　忠犬守原地半年

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光

80KG高加索「靜音模式」討肉..

姐姐出差！汪眼角泛淚對螢幕「嚶..

陪爸跑全馬　2汪跟隊伍燦笑奔走

11浪貓霸占停車場　只睡粉色跑..

彼得兔真實版！主人親手製作全身..

鬆獅排隊上車　司機一句話讓牠Q..

低頭看踏板「狗咧？」轉頭傻爆眼

柴臉狐狸闖民宅　猛抓門笑翻屋主

小喵奶音呼喊　見媽沒反應萌出擊

拼4年不孕　她愛心收養到招弟貓

柴寶憋尿！　爸抱懷中怪聲哄解放

貓咪賣力跳舞　網笑：後方男子好..

讀者迴響

熱門新聞

不知自己被丟棄　忠犬守原地半年

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光

80KG高加索「靜音模式」討肉..

姐姐出差！汪眼角泛淚對螢幕「嚶..

陪爸跑全馬　2汪跟隊伍燦笑奔走

11浪貓霸占停車場　只睡粉色跑..

彼得兔真實版！主人親手製作全身..

鬆獅排隊上車　司機一句話讓牠Q..

低頭看踏板「狗咧？」轉頭傻爆眼

柴臉狐狸闖民宅　猛抓門笑翻屋主

小喵奶音呼喊　見媽沒反應萌出擊

拼4年不孕　她愛心收養到招弟貓

柴寶憋尿！　爸抱懷中怪聲哄解放

貓咪賣力跳舞　網笑：後方男子好..

雞逃出雞舍和12貓生活竟學會這..

最新影片

更多

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

宅柴不愛散步！只想吃飯飯～　聽到關鍵字..立刻復活彈起來

成都貓熊玩菜刀不斷蹭臉　遊客嚇壞狂呼：快扔掉！

想舔毛的虎斑VS不想被舔的夥伴　雞婆貓惱羞：是不是想被貓幾拳

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面