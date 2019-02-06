體型差5倍！標貴冬蟲玩球被小狗壓頭咬　媽笑：誰都敢欺負牠

▲標準型貴賓被小貴賓壓頭亂咬。（圖／有點毛毛的／網友Cat Spring提供）

寵物小組／綜合報導

有著巨人的身體，卻有顆最溫柔的心！巨型貴賓犬「冬蟲」身高站起來將近150公分，但個性卻相當溫和。這天馬麻讓冬蟲和灰貴賓「小山藥」一起玩球，體型明明相差5倍，但牠卻被對方壓著咬，讓飼主Cat Spring無奈又好笑的說，「冬蟲你很沒用耶」。

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▲▼冬蟲和小山藥的晚餐是乾乾加蒸蔬菜，鱉蛋，藍莓，益生菌。（圖／有點毛毛的／網友Cat Spring提供）



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飼主Cat Spring日前在臉書公開社團「有點毛毛的」分享影片並寫道，「冬蟲真的超沒用的，大扣又耗呆，每一隻來到家裡的小小孩都可以欺負牠！」影片中可以看到，冬蟲咬著雙色的球玩具，打算分給弟弟小山藥。沒想到卻遇上小霸王，不僅把娃娃都搶走，還多次對冬蟲吠叫，完全不在乎體型的巨大差異，讓溫柔的牠默默地被治壓在地。

▲小山藥搶走哥哥的娃娃。（圖／有點毛毛的／網友Cat Spring提供）



許多網友看完紛紛笑說，「蟲蟲是讓小的啦，牠是善良好小孩」、「善良的冬蟲～」、「冬蟲：阿母～妳都不知道偶有多善良吶！只會數落偶」、「好可愛哦！人家冬蟲是疼好不好，不然早就從屁股咬下去了」、「冬蟲是個好哥哥」、「冬蟲是好哥哥都讓著弟弟」、「哈哈哈冬蟲的剋星出現了」。

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