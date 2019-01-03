領養結合購買　加州新法律：寵物店只能賣獲救動物

▲圖為高雄市關懷流浪動物協會收容的小狗們。（圖／記者謝婷婷攝）

記者張靖榕／綜合報導

美國加州新法律（AB 485）於2019年1月1日起正式實施，禁止州內寵物店販賣繁殖場的動物，無論狗、貓、兔子等來源都只能是動物收容所，任何違反法律的寵物店家將面對500美元（約新台幣1萬5000元）的罰款。

根據英國BBC報導，參與該法案的加州議員派翠克歐丹尼爾（Patrick O'Donnell）認為，這條稱為AB 485的新法律不只能幫助動物，也讓加州納稅人受惠，因為政府可以省掉高達數億美元收容動物的營運費用。

▲圖為高雄市關懷流浪動物協會收容的小狗們。（圖／記者謝婷婷攝）

報導指出，早在2017年底時，加州通過的新法就已要求寵物店保留充分的採購紀錄，說明每隻動物的來源，以便當局進行定期檢查，但限制沒有涵蓋私人動物繁殖者和寵物主人之間的交易。

根據美國防止虐待動物協會（ASPCA）估計，全美每年有650萬隻寵物淪落到收容所，有超過四分之一，共150萬隻被人道毀滅。動物權益組織也贊同該法案，認為是打擊「動物繁殖工廠」重要的一步，「販賣繁殖出來的寵物可能會導致動物受到不人道對待，還會對動物的情緒和健康有長期負面的影響。」

有人支持就有人反對，報導表示，加州一些寵物店老闆認為新法律會影響生意，美國犬業俱樂部（American Kennel Club）也提出不滿。