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動物園甩豬瘟引進「蘭嶼豬寶寶」　寒假豬營隊仍秒殺

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動物園的豬。（圖／台北市立動物園提供）

▲動物園的台灣野豬瓜瓞綿綿。（圖／台北市立動物園提供）

記者李依融／採訪報導

農曆新年適逢「豬年」，台北市立動物園引進「蘭嶼豬」，然而金門近來發現確定感染非洲豬瘟的死豬，不免令人有疑慮，園方表示，此次引進蘭嶼豬是與畜試所合作，在引進前經過檢測，無虞才會送到動物園，而目前蘭嶼豬也在檢疫期，預計1月中通過後就會亮相。

蘭嶼豬。（圖／行政院農業委員會畜產試驗所台東種畜繁殖場授權提供）

▲蘭嶼豬屬於台灣原生種。（圖／行政院農業委員會畜產試驗所台東種畜繁殖場授權提供／示意圖，非動物園蘭嶼豬）

台北市立動物園原本就有特有亞種「台灣野豬」，2017年12月中又從蘭嶼引進「蘭嶼豬」，這也是台灣唯二的原生豬種。雖然金門3日發現確認感染非洲豬瘟的死豬，不過動物園發言人曹先紹表示，此次引進蘭嶼豬是和畜試所合作，在引進前就有病毒測試，「當然是都乾淨沒有問題，我們才會引進，到動物園之後也會有檢疫期。」任何動物進到動物園檢疫期為期1個月，而蘭嶼豬大約1月中旬能和遊客見面。

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曹先紹也提到，金門發現的豬屍是「漂來的」，台灣目前並沒有原生的病例，而動物園內的所有動物，包括台灣野豬和蘭嶼豬都和民眾保持一段距離，並不會實際接觸到，因此不需要太擔心。

動物園的豬。（圖／台北市立動物園提供）

因應「豬年」來臨，動物園也將在寒假舉辦「豬事大吉」豬年生肖營，報名時間於即日起至16日截止，活動包括介紹豬的生活、非洲豬瘟的影響，還能體驗動物保母照顧蘭嶼豬寶寶。雖然豬瘟疫情備受關注，但不影響大家參與活動的興致，以往動物園舉辦的營隊活動報名都是「秒殺」。

動物園的豬。（圖／台北市立動物園提供）

▲營隊能體驗保育員工作，照顧蘭嶼豬寶寶。（圖／台北市立動物園提供）

防疫專家、台大醫院兒童感染科主任黃立民指出，非洲豬瘟尚未成為人畜共通傳染病，即使將感染的豬吃下肚也不會造成感染。然而該病毒能存在於冷藏豬肉100天、冷凍豬肉1000 天、豬舍1個月、糞便室溫11天，並且對豬隻致死率100%，台灣21年前爆發口蹄疫，當時對豬農造成重創，而再一年台灣就可以申請從口蹄疫疫區中除名，並且對外恢復豬隻貿易，因此對於非洲豬瘟的防疫需要更加嚴謹。根據最新規定，若帶肉製品入境台灣，最高能罰新台幣100萬元。

▼麝香豬寶寶幼年長得小巧可愛，不過牠們還是會長大的喔！（圖／台北市立動物園提供）

動物園的豬。（圖／台北市立動物園提供）

關鍵字： 非洲豬瘟蘭嶼豬台北市立動物園台灣野豬

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