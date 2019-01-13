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妹控貓24小時守護！寶寶半夜驚醒秒來陪玩　M字後腦杓暖暈媽

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▲▼妹控貓24小時守護！寶寶半夜驚醒秒來陪玩　M字後腦杓暖暈媽。（圖／翻攝自The Dodo）

▲黑貓跩哥經常24小時陪伴在剛出生的寶寶身邊。（圖／翻攝自The Dodo，下同）

寵物小組／綜合報導

寶寶出生自動多3個兄弟姊妹照顧。國外一隻黑貓跩哥(Drake)從飼主懷孕期間，便常常到嬰兒床玩耍，直到孩子誕生，更是成為標準妹控，全天24小時貼身守護，就連寶寶半夜醒來，牠都能馬上察覺，到嬰兒床邊關切陪玩。超有愛的舉動讓隔著監視器螢幕看著的媽媽，心裡湧出一股暖流。

▲▼妹控貓24小時守護！寶寶半夜驚醒秒來陪玩　M字後腦杓暖暈媽。（圖／翻攝自The Dodo）

▲洗澡的時候也要監督。

飼主表示，跩哥自從知道馬麻懷孕之後，便開始期待小貓奴的到來。起初愛蓮娜出生的幾週，跩哥還不理解家裡多了一個新的成員，有些陌生害怕，但相處過一陣子，便深深愛上這個孩子，無時無刻都跟在她身邊，成為稱職的貓保母，就連平常討厭的浴室也要跟著進去，睡覺時也都會固定趴在妹妹的粉色小被被。

▲▼妹控貓24小時守護！寶寶半夜驚醒秒來陪玩　M字後腦杓暖暈媽。（圖／翻攝自The Dodo）

▲一起在嬰兒床上睡覺。

某一天愛蓮娜在半夜醒來，跩哥馬上走到她的身邊關心，1人1貓傻傻看著彼此，可愛的互動全被間監視器前的媽媽捕捉下來，「我打開監視器就看到跩哥的後腦杓，牠正在專心的看著愛蓮娜。但是當牠發現監視器在移動，注意就被吸引過去，我還透過對講機跟牠許多講話。」

▲▼妹控貓24小時守護！寶寶半夜驚醒秒來陪玩　M字後腦杓暖暈媽。（圖／翻攝自The Dodo）

▲▼跩哥發現愛蓮娜半夜醒來過來陪玩。

▲▼妹控貓24小時守護！寶寶半夜驚醒秒來陪玩　M字後腦杓暖暈媽。（圖／翻攝自The Dodo）

▲▼妹控貓24小時守護！寶寶半夜驚醒秒來陪玩　M字後腦杓暖暈媽。（圖／翻攝自The Dodo）

▲移動的監視器引起跩哥的注意XD

「跩哥喜歡花很長的時間在嬰兒床上陪伴愛蓮娜，有了嬰兒監控器就可以同時確保他們兩個的狀況。」馬麻笑說，其實跩哥是不被允許在嬰兒床過夜，但她每天早上去看孩子，貓咪們老是都待在上面，因此也就沒有硬性規定，看得出來這群主子已經迫不及待等小貓奴長大，趕快陪牠們一起玩。

▲▼妹控貓24小時守護！寶寶半夜驚醒秒來陪玩　M字後腦杓暖暈媽。（圖／翻攝自The Dodo）

▲貓咪們每天都跑去跟妹妹一起睡覺。

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關鍵字： 妹控後腦杓監視器

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