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我要抓住筆！　呆萌橘貓原地「慢半拍咬咬」狂吃空氣

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▲橘子Cola想要抓住筆卻慢半拍。（影／飼主薛小姐提供）

實習記者吳美依／採訪報導 

「給朕過來R～」橘貓Cola看到奴才拿著一隻筆在眼前晃啊晃，忍不住被挑起「狩獵」的渴望，但卻只是坐著伸長脖子，張開嘴巴就在空中咬，動作還全部「慢半拍」。飼主薛小姐將這個畫面記錄下來，簡直快笑翻，「你這樣抓一輩子都抓不到啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼想要這隻筆！呆萌橘子原地「慢半拍咬咬」吃到滿嘴空氣（圖／飼主薛小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Cola瞄準很久後張嘴「咬咬攻擊」卻撲空。（圖／飼主薛小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲▼想要這隻筆！呆萌橘子原地「慢半拍咬咬」吃到滿嘴空氣（圖／飼主薛小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲堅持用嘴巴咬筆，過了很久之後才伸出玉手。

▲▼想要這隻筆！呆萌橘子原地「慢半拍咬咬」吃到滿嘴空氣（圖／飼主薛小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Cola：咬不到啦～我投降～（磨蹭）

影片中，Cola雙眼炯炯有神、隨著揮舞的筆搖頭晃腦，鎖定目標後奮力一咬，但是以上的動作全都「坐在原地」，只見牠眼神呆萌，撲空之後繼續努力想用「嘴巴」抓住筆，一臉搞不懂發生了什麼事。喵喵後來終於願意動起來，但是短短小手卻怎麼樣也趕不上「獵物」動作，最後直接放棄，磨蹭投降。有趣的是，黑貓「小不點」一直躺在旁邊，看見弟弟手忙腳亂，一臉淡定、不為所動。

▲▼想要這隻筆！呆萌橘子原地「慢半拍咬咬」吃到滿嘴空氣（圖／飼主薛小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲薛小姐形容兒子睡覺超ㄎㄧㄤ。

▲▼想要這隻筆！呆萌橘子原地「慢半拍咬咬」吃到滿嘴空氣（圖／飼主薛小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Cola是隻「標準橘貓」非常愛吃。

薛小姐向《ETtoday寵物雲》提到，她當時看見Cola在睡覺，心血來潮想讓貓貓減肥、動一動，「我隨手拿起筆晃晃，果然成功吸引注意，但是牠好像根本沒運動到，還馬上露出橘貓本性，『什麼都用嘴巴抓』。」她補充，那天玩了大約2、3分鐘就放棄了。

▲▼想要這隻筆！呆萌橘子原地「慢半拍咬咬」吃到滿嘴空氣（圖／飼主薛小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Cola常常翻肚睡覺～

▲▼想要這隻筆！呆萌橘子原地「慢半拍咬咬」吃到滿嘴空氣（圖／飼主薛小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Cola和黑貓「小不點」感情好。

▲▼想要這隻筆！呆萌橘子原地「慢半拍咬咬」吃到滿嘴空氣（圖／飼主薛小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小不點還是奶貓時就被人裝箱丟棄在路邊，幸好遇到薛小姐收編奶大。

▲▼想要這隻筆！呆萌橘子原地「慢半拍咬咬」吃到滿嘴空氣（圖／飼主薛小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Cola的特技表演「自己拿肉泥」。

薛小姐形容Cola是隻「典型橘貓」，非常愛吃，還培養出「自己拿肉泥」的特殊才藝，但除此之外的時間都在打盹，「牠的照片裡有九成都是肆無忌憚亂睡的蠢照，還會打呼，真的很ㄎㄧㄤ！」她說，喵喵平常做其他事情也都如此「慢半拍」，就連被踩到尾巴都沒有反應。

▲▼想要這隻筆！呆萌橘子原地「慢半拍咬咬」吃到滿嘴空氣（圖／飼主薛小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲中間那坨是奴才滿滿的愛。

▲▼想要這隻筆！呆萌橘子原地「慢半拍咬咬」吃到滿嘴空氣（圖／飼主薛小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Cola夢到什麼了呢？

▲▼想要這隻筆！呆萌橘子原地「慢半拍咬咬」吃到滿嘴空氣（圖／飼主薛小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲幸福的Cola～

這則喵皇耍呆呆的影片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，引起熱烈迴響，許多網友紛紛留言，「啊…啊嗚！（咬空）」、「不愧是橘貓」，但也有人注意旁邊亮點，「等待隔壁小黑會飛撲過來抓」、
「黑貓在一臉看戲」、「黑貓：我看著你耍蠢」，薛小姐也幽默回應，「牠不笨，牠是我弟弟。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 橘貓米克斯

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