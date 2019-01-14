家裡染血「命案現場」嚇壞女屋主　兇手竟是一隻狐狸

▲屋主以為家裡發生命案，結果竟然是一隻狐狸幹得。（圖／示意圖／視覺中國）

國際中心／綜合報導

英國懷特島郡(Isle of Wight)一名女屋主懷疑家中有竊賊闖入，下去查看時，現場居然到處是血，還有許多被打破的玻璃四處散落，嚇得她以為家裡發生命案，結果兇手竟然是一隻狐狸。

女屋主凱特(Katie Hayward)當時聽到家裡傳來一陣巨大聲響，她便請伴侶馬爾科姆(Malcolm Gerrard)下樓幫忙查看，原本以為家裡可能遭到竊盜，沒想到看起來卻宛如兇殺案現場。

馬爾科姆表示，狐狸可能闖入時被玻璃割傷了爪子，才會搞得到處都是血跡，「牠跳上了廚房，砸碎了一切，搞得現場一片混亂」，可憐的狐狸看起來十分害怕，還到處小便，他想要搶救自己的電腦時慘遭咬傷。

馬爾科姆後來只好聯絡愛護動物組織RSPCA幫忙捕捉，花了25分鐘總算逮到狐狸並送給獸醫療傷，他被咬的傷口也打了破傷風針及服用抗生素，和凱特花了5個小時清潔和消毒廚房，希望保險公司能夠賠償狐狸所帶來的500英鎊（約台幣1.9萬元）損失。