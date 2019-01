家裡染血「命案現場」嚇壞女屋主　兇手竟是一隻狐狸

▲屋主以為家裡發生命案,結果竟然是一隻狐狸幹得。(圖/示意圖/視覺中國)

國際中心/綜合報導

英國懷特島郡(Isle of Wight)一名女屋主懷疑家中有竊賊闖入,下去查看時,現場居然到處是血,還有許多被打破的玻璃四處散落,嚇得她以為家裡發生命案,結果兇手竟然是一隻狐狸。

女屋主凱特(Katie Hayward)當時聽到家裡傳來一陣巨大聲響,她便請伴侶馬爾科姆(Malcolm Gerrard)下樓幫忙查看,原本以為家裡可能遭到竊盜,沒想到看起來卻宛如兇殺案現場。

馬爾科姆表示,狐狸可能闖入時被玻璃割傷了爪子,才會搞得到處都是血跡,「牠跳上了廚房,砸碎了一切,搞得現場一片混亂」,可憐的狐狸看起來十分害怕,還到處小便,他想要搶救自己的電腦時慘遭咬傷。

馬爾科姆後來只好聯絡愛護動物組織RSPCA幫忙捕捉,花了25分鐘總算逮到狐狸並送給獸醫療傷,他被咬的傷口也打了破傷風針及服用抗生素,和凱特花了5個小時清潔和消毒廚房,希望保險公司能夠賠償狐狸所帶來的500英鎊(約台幣1.9萬元)損失。

