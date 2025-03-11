侏儒河馬湯包來台4個月病逝　食物碰到藥就拒吃連最愛蘋果也不要

記者李依融／綜合報導

台北市立動物園侏儒河馬「湯包(Thabo)」10日清晨離世，牠去年11月才從新加坡來台，然而今年2月發現小傷口逐漸不願意下水。動物組組長吳立信表示，湯包對食物非常謹慎，只要塞過藥就完全不碰，由於投藥困難加上不願進食，最終病情每況愈下而離世，初步解剖結果為營養不良及感染。

吳立信解釋湯包的病程，今年2月11日湯包腳部出現小傷口，園方立即投藥治療，然而湯包對於藥物非常敏感，一旦發現食物中被摻入藥物，便拒絕進食，「一開始湯包很喜歡吃蘋果，但牠會翻開每一樣食物檢查有沒有藥，只要有沾上一點點就不吃，後來連沒有摻藥的蘋果也拒絕食用。」後來保育員甚至必須把每一樣食材攤在地上，讓湯包自己選擇，有時候可能只選擇1、2樣少量進食。

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▲湯包對藥味很敏感，只要發現沾到一點點，就拒絕進食。（圖／台北市立動物園提供）



腿傷未癒加上進食狀況不佳，導致湯包的營養狀況逐漸惡化，不過吳立信說明，湯包對於食物與藥物謹慎，但對人並不怕生，保育員可以近距離接觸與採血，「但是湯包真的對藥味太過敏感，在投藥上帶來極大困難。」此外，獸醫室主任鄭秋虹表示，雖然湯包已經很適應環境，但不代表牠的身體可以接受面臨的細菌，也可能是個性敏感、進食不佳，抑或是台灣冬天寒冷，種種情況造成感染的病況難以克服。

雖然生病的湯包有保育員24小時輪班照顧，但牠最終仍在3月10日上午4時22分離世，這讓大家都非常難過。經過初步病理解剖，確認其營養不良並遭受感染，但詳細的內容仍須進一步了解。

▲湯包能接受保育員近距離接觸，甚至是採血，但是投藥卻是大困難。（圖／台北市立動物園提供）

湯包來自新加坡動物園Mandai Wildlife Group，2024年11月19日從抵台，經過1個月的檢疫期與新居環境適應，於1月19日在非洲動物區亮相，同時牠也是泰國爆紅侏儒河馬「彈跳豬」的舅舅。台北市立動物園發言人曹先紹表示，侏儒河馬在IUCN分類中屬於瀕危物種，台灣目前共有2公7母的個體，然而族群很小大多來自少數父母，近親繁殖問題日益嚴重，加上個體年齡逐漸老化，維持族群多樣性尤為重要，因此在歐洲動物園暨水族館協會(EAZA)及美洲動物園暨水族館協會(AZA)的跨區域合作計畫下，與新加坡動物園合作引進湯包。

▲由於台灣的侏儒河馬族群小、有近親繁殖的情況，因而湯包的加入則尤為重要。（圖／台北市立動物園提供）

針對湯包離世的憾事，曹先紹表示將與新加坡動物園保持緊密合作，收集相關經驗和資料，提升未來的照養和管理技術，未來動物園間將保持合作，不僅限於動物交換，更重要的是共同維持瀕危物種的族群，台北動物園將持續與國際夥伴合作，推進保育工作，避免類似悲劇再次發生。

▲侏儒河馬的皮膚很需要水的滋潤，湯包一開始很喜歡下水，也不在意遊客靠近玻璃觀看，然而自從受傷後就漸漸不願意下水。（圖／台北市立動物園提供）