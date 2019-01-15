罕見印花龍蝦身穿橘色瓢蟲裝　遇佛心魚市老闆免做海鮮大餐

▲橙底黑斑的罕見龍蝦。（圖／翻攝自Facebook／@OceanCitySeafoodMD）

國際中心／綜合報導

美國馬里蘭州的魚市老闆尼古拉斯去年12月在緬因州挑選漁貨時，邂逅了一隻花色奇特的龍蝦，有橙色的外殼與黑色的斑點，原來這是一種極為罕見的印花龍蝦，捕獲一隻的機率大約是三千萬分之一。這隻特別的龍蝦將被捐贈給水族館，目前最有可能的是亞特蘭大的喬治水族館，無論如何，將牠放回海中顯然不是一個好主意。

根據CNN報導，尼古拉斯是銀泉市大洋城海鮮市場的老闆，在確認龍蝦為雌性後取名為夏娃，他不想將這個女孩送到餐館被做成一鍋龍蝦湯，而是聯繫了巴爾的摩的國家水族館，希望能了解夏娃的特別之處。

根據緬因大學龍蝦研究所的說法，美國龍蝦可以是藍色、黃色、分割色甚至是白化的，雖說印花龍蝦非常罕見，但白化龍蝦的出現率更低。

大洋城海鮮市場發言人蒙托亞（Rita Montoya）表示，「尼古拉斯不知道夏娃為什麼特別，只是與她建立起了聯繫。」夏娃被存放在市場中的一輛特殊的坦克車上，等待他們決定該如何安置，「有很多單位對夏娃感興趣，我們正在研究所有的選擇，希望能找到最適合她的。」

▲大洋城海鮮市場預計將龍蝦夏娃捐贈給水族館。（圖／翻攝自Facebook／@OceanCitySeafoodMD）

喬治亞水族館的總監豐塔納（Jessica Fontana）與大洋城聯繫時表示，「有機會照顧一個獨特的珍稀動物，以及和客人分享的可能性，讓我們都非常興奮。」並宣傳自己的水族館是全國最大的。

蒙塔亞也提到，波士頓的新英格蘭水族館巴爾的摩的國家水族館也表示有意在國外安置夏娃。她表示將夏娃放回海裡並不安全，「她實在太醒目了，非常容易被天敵或獵捕者發現。」