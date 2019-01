北極熊餓昏了　大膽爬上俄軍核潛艇甲板搶食

▲北極熊為了覓食,靠近潛艇四周嗅探後爬上甲板。(圖/翻攝自推特/@NikeSpalato)



實習記者陳妙津/綜合報導

全球暖化造成冰層融化,使得北極活動範圍縮減,必須更貼近人類才能找到食物。俄羅斯一艘核潛艇日前行經北極海域時,決定浮上海面傾倒一些垃圾,卻吸引了北極熊冒險爬上潛艇覓食。

據英國《周日快報》報導,俄羅斯三角洲4級(Delta-IV class)潛艇日前巡航北極海域,經過挪威瓦爾巴群島(Svalbard)及揚馬延島(Jan Mayen)附近時,浮上海面傾倒幾大袋垃圾,恰好被周遭一頭北極熊發現。

▲俄羅斯三角洲4級(Delta-IV class)潛艇戰略核導彈潛艇,總長167米,可攜帶達18枚導彈或魚雷。(圖/翻攝自推特/@NikeSpalato)



北極熊抓住良機,一開始時先在附近觀望,接著起身靠近潛艇,幾番嗅探後,才大膽爬上潛艇甲板覓食。當時艇內的120名船員則受命留在艙內靜待北極熊離開。這並非偶然,2015年時,一艘俄國潛艇在該處傾倒垃圾後,也曾遇過北極熊靠近覓類似事件。

目前挪威與俄羅斯交界處共有約3000頭北極熊,牠們的活動範圍從西部的斯匹次卑爾根到東部的新地島,但不斷增生的垃圾卻危及當地生態。專家則表示,當地受到的汙染需耗費數百年才得以修復。俄國皇家海事則有消息表示,會堅持守護海事法,並建立垃圾環保處理系統以保護極區。

▼專家表示,俄國在極圈周邊海域造成的垃圾汙染,需耗時百年才能完全清除。(圖/翻攝自推特/@NikeSpalato)

Polar bear leaps onto a Russian nuclear submarine on the search for food after the crew dumped bags of garbage into the Arctic

Inquisitive polar bear was spotted stepping onto the Delta IV class submarine and looking around for food pic.twitter.com/lElTdQYib0