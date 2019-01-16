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北極熊餓昏了　大膽爬上俄軍核潛艇甲板搶食

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▲▼北極熊餓昏爬上俄國核潛艇覓食。（圖／翻攝自推特／@NikeSpalato）

▲北極熊為了覓食，靠近潛艇四周嗅探後爬上甲板。（圖／翻攝自推特／@NikeSpalato）

實習記者陳妙津／綜合報導

全球暖化造成冰層融化，使得北極活動範圍縮減，必須更貼近人類才能找到食物。俄羅斯一艘核潛艇日前行經北極海域時，決定浮上海面傾倒一些垃圾，卻吸引了北極熊冒險爬上潛艇覓食。

據英國《周日快報》報導，俄羅斯三角洲4級（Delta-IV class）潛艇日前巡航北極海域，經過挪威瓦爾巴群島（Svalbard）及揚馬延島（Jan Mayen）附近時，浮上海面傾倒幾大袋垃圾，恰好被周遭一頭北極熊發現。

▲▼北極熊餓昏爬上俄國核潛艇覓食。（圖／翻攝自推特／@NikeSpalato）

▲俄羅斯三角洲4級（Delta-IV class）潛艇戰略核導彈潛艇，總長167米，可攜帶達18枚導彈或魚雷。（圖／翻攝自推特／@NikeSpalato）

北極熊抓住良機，一開始時先在附近觀望，接著起身靠近潛艇，幾番嗅探後，才大膽爬上潛艇甲板覓食。當時艇內的120名船員則受命留在艙內靜待北極熊離開。這並非偶然，2015年時，一艘俄國潛艇在該處傾倒垃圾後，也曾遇過北極熊靠近覓類似事件。

目前挪威與俄羅斯交界處共有約3000頭北極熊，牠們的活動範圍從西部的斯匹次卑爾根到東部的新地島，但不斷增生的垃圾卻危及當地生態。專家則表示，當地受到的汙染需耗費數百年才得以修復。俄國皇家海事則有消息表示，會堅持守護海事法，並建立垃圾環保處理系統以保護極區。

▼專家表示，俄國在極圈周邊海域造成的垃圾汙染，需耗時百年才能完全清除。（圖／翻攝自推特／@NikeSpalato）

關鍵字： 北極熊核潛艇俄羅斯

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