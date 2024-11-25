黃金獵犬頭戴伊莉莎白圈 　模仿「皮克斯檯燈」直接把爸撲倒

實習記者陳安榆／綜合報導

國外黃金獵犬Barry戴伊莉莎白頭圈，飼主突發奇想，覺得此頭套的造型類似燈罩，於是決定模仿皮克斯工作室製作的《頑皮跳跳燈(Luxo Jr.)》片段。Barry助跑後踩上彈跳床，直接將飼主撲倒，搞笑又神似的畫面引起網友迴響。

IG@hugo_themalamute紀錄著雪撬犬Hugo和黃金獵犬Barry的日常，經常分享兩兄弟少根筋的一舉一動。橫衝直撞的牠們每次都會不小心把爸爸撲倒，平常也喜歡玩彈跳床，直到有天飼主和Hugo在看電視時，意外發現可以模仿「皮克斯」跳跳燈的畫面，只不過大型狗狗向飼主飛來的瞬間就像沉重的愛，直接把爸爸撞飛。

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▲模仿得超到位。（圖／翻攝自Instagram／@hugo_themalamute）



貼文中提到，Hugo在前陣子回到汪星球了，飼主依舊持續記錄著和Barry的生活點滴，想到也可以和牠拍一次短片的片段，就再度搬出彈跳床，結果可想而知，同樣是大型狗的黃金獵犬依舊直接把爸爸撲倒，模仿的超級到位，甚至為本來的想法增添了不同的色彩，變成另一種特色影片。

▲大型犬Barry喜歡橫衝直撞。（圖／翻攝自Instagram／@hugo_themalamute）



影片發佈後高達5678萬次觀看，網友紛紛評論「Barry有學到Hugo橫衝直撞的精隨」、「叫你模仿，沒叫你超越」、「Barry跳得距離剛剛好，一擊攻到位」、「爸爸看起來會摔跤，但沒關係我先按暫停，你就不會跌倒了」，神還原的鏡頭讓Barry爆紅，也引起大家的共鳴。

▲伊莉莎白圈神似燈罩。（圖／翻攝自Instagram／@hugo_themalamute）

