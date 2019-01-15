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熟齡狗老化疾病（下）　高油高鈉NG！慢性胰臟炎容易導致糖尿病

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▲圖／翻攝自PetTalk官網

文／PetTalk

上篇熟齡狗主人應該要知道的老化疾病（上集） 介紹了腫瘤、白內障、青光眼等疾病，接下來將分享更多熟齡狗狗的常見疾病，或是照顧上容易遇到的狀況唷！

●陪伴一輩子的老病──糖尿病

糖尿病，眾所周知，是指動物血糖長期高於生理範圍，而血糖過高會導致滲透壓離子失衡、身體無法從血液中取得能量，長期下來會對身體臟器造成傷害。

糖尿病分兩種類型：第一型與第二型。第一型是因為胰臟β細胞的破壞，身體無法正常分泌胰島素，導致胰島素缺乏。
狗狗罹患的糖尿病大都屬於第一型，而常見的促成因子包含：慢性胰臟炎、甲狀腺低下、系統性感染、先天胰島素缺乏、肥胖、服用過量類固醇等。

跟貓咪不一樣的是，狗狗的糖尿病不會完全緩解，必須終生服用胰島素進行控制，而且要嚴格控制飲食，每天進食的總克數、打胰島素的量都需要按照醫師指示執行，並定期回診追蹤──這樣才能讓狗狗多陪我們一段時間喔！

在臨床上，狗狗的糖尿病很常見繼發於胰臟炎、肥胖、類固醇等因素，所以在給家中狗狗食物時要特別注意：不可以給人吃的食物，或是任何高油脂、高鈉的菜餚（雖然真的很好吃）；千萬要記得：慢性胰臟炎久了，很可能導致糖尿病

▲圖／翻攝自PetTalk官網

天塌下來了我也不想動──骨關節炎

骨關節炎又稱「退化性關節炎」，是老年狗貓的常見疾病之一，會造成狗狗貓貓不舒服是源於關節軟骨磨損，而磨損的關節軟骨會導致周邊軟組織發炎，發炎後關節可能腫脹疼痛，讓動物更加不舒服，動物也因此不想運動。
這樣長期不運動會使體重上升，對關節的負荷加重，形成惡性循環。

在這無法好轉、只能減緩病程狀況的疾病中，我們能做的就是改善動物生活品質。

可以如何執行呢？
我們可以增加活動空間中的軟墊、替狗狗身體按摩、諮詢獸醫師後補充營養品、復健運動，甚至是藥物治療等。
畢竟看到毛寶貝開心的笑容，是毛爸媽感到最窩心的時刻。

▲圖／翻攝自PetTalk官網

說不出來，但就感覺哪裡奇怪──認知障礙

認知障礙，講直接點，就是「老人痴呆」。
這並不是人類的專屬疾病，不過因為老狗活動力大不如前，常常在家裡就是睡覺，或是其他系統性疾病已經耗去主人照顧時大半精神，所以退化的跡象並不常被注意到。
在這方面，主人需要非常細心與敏銳，才能區分動物是自然老化，還是真的有不對勁的事情發生中。常見症狀有：狗狗無法學習新把戲、排便排尿習慣改變、失去方向感、沒事亂吠叫、半夜起來在家中走來走去等。

認知障礙其實也是一個無法治癒，但是可以控制的疾病，如果家中狗狗已經到達中老年齡，可以仔細觀察狗狗的生活習慣是否逐漸改變，而因認知障礙有些症狀甚至與腦部腫瘤重疊；所以，細膩的觀察是永遠不會背叛主人的喔！

當毛孩年紀越來越大時，牠們就更加需要我們的照顧與關心。雖然現在寵物也步入了老齡化時代，但還是建議超過7歲的狗狗應該要給予每半年至一年一次的完整健康檢查，才能在任何疾病或異常發生前做好完善的保養與照護。

雖然不是每隻毛孩都能成為「狗瑞」、「貓瑞」，但只要在年輕的時候打好基礎、延緩老化的速度，毛孩的老年生活自然能少一點病痛，並擁有更好的生活品質。重點在於要正視老化的症狀，並用正向、積極的態度去面對牠的老年化唷！

▲圖／翻攝自PetTalk官網
本篇知識文由 全國動物醫院許展誠醫師 審稿

★本文經「PetTalk 說寵物」愛寵團隊專業獸醫師認證授權提供
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