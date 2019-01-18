你也理我一下！白貴賓對正妹客搖尾送香吻　碰上阿北秒石化

▲歐巴：倫家喜歡女森啦！（影／臉書粉絲團「歐巴」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

差別待遇太明顯拉啦！桃園店狗白貴賓「歐巴」是隻現實的汪汪，如果看到水噹噹的女生，就會搖尾巴熱情招呼，還會表演拿手戲逗客人開心，但看到男生就會變成雕像靜止不動，也不管別人怎樣呼喊或拿出零食誘惑，就是不願回頭，落差極大的反應讓許多網友笑翻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲遇到正妹就生龍活虎。

影片中，歐巴看到正妹就笑開懷地迎接，並送上香吻或表演把戲來逗客人開心，還會按鈴提醒顧客上門，完美擔當店狗職位，但如果碰上男性顧客，汪汪就瞬間失去熱情，不僅臉上毫無表情，還厭世地望向遠方，像是對世界失去希望，形成強烈對比。

▲這反應也差太多了！

有趣的是，每次都被歐巴打槍的一位阿伯總是不死心，三不五時就會上門光顧，還特別愛找汪汪玩耍，但只對女生有興趣的牠根本不甩人家，無論他怎樣哄騙，狗狗就像石化一樣，一動也不動，只好無奈表示，「你也理我一下」讓一旁錄影的馬麻笑說，「難怪大家都說你是色狗」。

▲汪：我對男森沒興趣啦！

影片上傳到粉絲社團「歐巴」吸引不少網友按讚留言，「阿北是不是要考慮一下，扮女裝 當一下工讀生」、「笑死了 對阿伯就是一點反應都沒有」、「現實狗 有前途」、「倫家喜歡的是女森啦！阿北麥亂」、「不管看幾次都好經典」、「怎麼可以這麼淒涼的感覺.」、「阿北玻璃心碎」、「求一下阿伯內心的陰影」。

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▲馬麻把貴賓毆巴剪成比熊造型。



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