ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

你也理我一下！白貴賓對正妹客搖尾送香吻　碰上阿北秒石化

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

歐巴：倫家喜歡女森啦！（影／臉書粉絲團「歐巴」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

差別待遇太明顯拉啦！桃園店狗白貴賓「歐巴」是隻現實的汪汪，如果看到水噹噹的女生，就會搖尾巴熱情招呼，還會表演拿手戲逗客人開心，但看到男生就會變成雕像靜止不動，也不管別人怎樣呼喊或拿出零食誘惑，就是不願回頭，落差極大的反應讓許多網友笑翻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貴賓犬歐巴。（圖／臉書粉絲團歐巴授權提供）

遇到正妹就生龍活虎。

影片中，歐巴看到正妹就笑開懷地迎接，並送上香吻或表演把戲來逗客人開心，還會按鈴提醒顧客上門，完美擔當店狗職位，但如果碰上男性顧客，汪汪就瞬間失去熱情，不僅臉上毫無表情，還厭世地望向遠方，像是對世界失去希望，形成強烈對比。

▲貴賓犬歐巴。（圖／臉書粉絲團歐巴授權提供）

這反應也差太多了！

有趣的是，每次都被歐巴打槍的一位阿伯總是不死心，三不五時就會上門光顧，還特別愛找汪汪玩耍，但只對女生有興趣的牠根本不甩人家，無論他怎樣哄騙，狗狗就像石化一樣，一動也不動，只好無奈表示，「你也理我一下」讓一旁錄影的馬麻笑說，「難怪大家都說你是色狗」。

▲貴賓犬歐巴。（圖／臉書粉絲團歐巴授權提供）

汪：我對男森沒興趣啦！

影片上傳到粉絲社團「歐巴」吸引不少網友按讚留言，「阿北是不是要考慮一下，扮女裝 當一下工讀生」、「笑死了 對阿伯就是一點反應都沒有」、「現實狗 有前途」、「倫家喜歡的是女森啦！阿北麥亂」、「不管看幾次都好經典」、「怎麼可以這麼淒涼的感覺.」、「阿北玻璃心碎」、「求一下阿伯內心的陰影」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲貴賓犬歐巴。（圖／臉書粉絲團歐巴授權提供）

馬麻把貴賓毆巴剪成比熊造型。

更多精彩影音

關鍵字： 貴賓正妹店狗

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

好奇貓看風景「站立手平衡」　莫名擺動網笑翻：在衝浪？

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

白貓跑到窗外…轉身想回卻踩空　「攀住磁磚」撐2秒墜..

貪吃喵「櫻桃嘴」狂嗑玉米　魔性咀嚼聲網狂重播：超療..

有毒43cm蜈蚣當寵物「足肢狂動爬手臂胸口」　台飼..

好痛！大象母子悲躲4發「烈焰燃燒彈」　村民狠砸火炬..

小白喵「輕聲說晚安」萌慘！每晚到臥室陪伴　網崩潰：..

骷髏比特犬關籠渴餓一周　1個月後「幸福肥」滿臉笑容

影／柴柴突襲員工訓練！坐聽主管說教　奴才羞：我們來..

世界最大蟻穴曝光！花10年挖40噸土打造　宛如螞蟻..

養狗10年對比照！他手一伸全空了「緊握1小罐毛髮」..

養狗10年對比照！他手一伸全空了「緊握1小罐毛髮」..

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半..

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你..

她日花5小時陪伴膽小浪橘喵　吃飽「泛淚緊抱大腿」貓..

指揮棒法逗貓「起駕」比主子嗨　網笑：這奴才肯定是吃..

黃金鼠寶寶鑽聖上懷裡「求溫暖」 打哈欠下秒遭白尾巴..

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...

小呆狗找3遍沒發現就在身邊　喵星人傻眼：犬類果然都..

虎斑貓「魔性扭屁屁」硬塞紙箱　網狂重播笑翻：快滿出..

打我啊笨蛋！黑柴挑釁巴赤柴　遭「引擎聲」回擊委屈哭..

整條泥巴路都是我的伸展台！　騷包鵝9秒「媒人走姿」..

害羞喵哥「排斥→主動靠近」　白手套放寶寶身上：鏟屎..

你也理我一下！白貴賓對正妹客搖尾送香吻　碰上阿北秒..

主子昏睡眼上演「佛系喝水」　嘴唸「喵式心經」驚呆8..

短腿喵準備起飛！距離算錯撲空前滾翻　落地一臉懵：怎..

「紗窗天天被打開」懷疑有拍咪呀！他錄影逮短腿真凶：..

東森寵物雲送你出國玩！　幫毛小孩買零食抽「東京」來..

喵皇穿藍色小襪秒變「樹懶」　奴才笑歪：阿嬤創造了新..

小白喵「輕聲說晚安」萌慘！每晚到臥室陪伴　網崩潰：..

開門驚見「貓咪炸彈」襲擊！化妝品地上滾、全身鏡陣亡..

中職／味全龍年前約訪　中職期待4月定案

劉必榮／英國深陷脫歐泥淖之中

【保險業的10年挑戰】李沃牆／台灣人愛買保單當理財..

北部四大「求財廟」最靈驗　首富郭台銘、張忠謀都來拜

母公司破產！PS4版《Overkill 陰屍路》無..

嘉義8歲女童遭折疊桌夾死案　法醫：姿勢性窒息

男子斷指血狂流！清水警喊「要緊！要緊」　飆車5分鐘..

澳網／莎娃末盤強攻挺進16強 瓦妹衛冕夢碎

黑橋牌送香腸　小學生考100分可至門市免費兌換一條

劣叔叔「掏槍」強逼姪女幫阿嬤換尿布　還嗆：你不知道..

寵物動物熱門新聞

養狗10年！他手裡全空了：剩1..

貓咪跑到窗戶外　轉身失足摔下樓

貪吃喵狂嗑玉米　魔性聲網狂重播

有毒大蜈蚣爬身上　他登國際版面

萌貓取名「柴犬」長大只會汪汪叫

買個魯肉飯　柴柴突襲員工訓練

大象母子悲躲燃燒彈　印村民狠砸..

小白喵每晚輕聲說晚安！網淚：看..

骷髏汪關籠渴餓一周　1個月後幸..

世界最大蟻穴現身！10年造出「..

全家染汪癮　網推：這部位是極品

形狀超18禁　海邊出現透明果凍..

以為沾到巧克力　貓奴舔手吃到屎

google地圖看到熟悉眼神回..

讀者迴響

熱門新聞

養狗10年！他手裡全空了：剩1..

貓咪跑到窗戶外　轉身失足摔下樓

貪吃喵狂嗑玉米　魔性聲網狂重播

有毒大蜈蚣爬身上　他登國際版面

萌貓取名「柴犬」長大只會汪汪叫

買個魯肉飯　柴柴突襲員工訓練

大象母子悲躲燃燒彈　印村民狠砸..

小白喵每晚輕聲說晚安！網淚：看..

骷髏汪關籠渴餓一周　1個月後幸..

世界最大蟻穴現身！10年造出「..

全家染汪癮　網推：這部位是極品

形狀超18禁　海邊出現透明果凍..

以為沾到巧克力　貓奴舔手吃到屎

google地圖看到熟悉眼神回..

被貓養大！　粉紅豬以為自己是喵

最新影片

更多

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

她日花5小時陪伴膽小浪橘喵　吃飽「泛淚緊抱大腿」貓踏踏

指揮棒法逗貓「起駕」比主子嗨　網笑：這奴才肯定是吃了貓草

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面