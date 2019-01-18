可以讓我回家嗎？4貓趴車「收保管費」　她掏乾乾商量

▲下班就看到機車保管大隊就定位等待。（圖／Peggy Chang提供）



寵物小組／綜合報導

雲林網友Peggy Chang下班想騎車卻被4隻貓咪收「保管費」，只見2隻橘貓窩在踏板上，1隻三花貓趴在座墊上，看起來已經等了很久，她只好拿出乾乾跟喵們商量，「讓我牽車好嗎？」可愛的畫面在臉書社團「有點毛毛的」引起討論。

「不好意思，可以讓我牽車嗎？」Peggy Chang下班看到「討飯部隊」又來收管理費，覺得無奈又搞笑，明明同樣的地方停了2台機車，偏偏只有她的被光顧，只好認命地拿出乾乾商量一番，才能騎車回家。Peggy Chang說，照片看起來是3隻貓，其實是有4隻，分別是2橘貓、2三花，「每天上班、下班牠們都會等我，已經大約半年了。」

▲原本還有一隻花貓在踏板上。（圖／Peggy Chang提供）



Peggy Chang家裡收編了貓咪，上班也習慣帶著乾乾給浪浪，總共有7隻貓，不過只有4隻會佔機車，「牠們有時候也會趴別人的車，但是我的車上一次蒐集到這麼多隻還是第一次。」

Peggy Chang笑說，被收管理費之後回到家，家裡的主子咪咪似乎發現異樣，「一進門牠就一直想黏到我身上，像是想用自己的味道把外面貓咪的味道蓋掉一樣，以前還沒接觸時牠沒那麼熱情。」

▲咪咪：奴才我覺得你怪怪的！你背著我去哪了！（圖／Peggy Chang提供）



網友看到機車管理員也覺得被療癒，「你的車好受歡迎」、「直接連貓帶車騎回家啊！」、「你走路吧，車已經被強制徵收了。」Peggy Chang也說，其實下班看到有貓在等，真的很窩心，「雖然牠們是來討吃的」。