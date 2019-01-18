短腿喵準備起飛！距離算錯撲空前滾翻　落地一臉懵：怎麼在這？

▲短腿喵距離算錯，跳躍後撲空慘落地。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」）

寵物小組／綜合報導

跳躍前請先算好距離！一名網友日前在臉書社團「爆笑公社」分享一則影片，只見曼赤肯正在椅子上準備跳往桌子，沒想到距離算錯，悽慘地撲空滾落在地，最後還露出一臉懵的表情，貓咪呆萌的舉動笑翻不少網友。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

從影片中可以看到，低底盤貓咪正在椅上觀察，牠站直身體不停地看桌子上的物品，鎖定好目標後立刻做出預備姿準備起飛，沒想到傻喵距離算錯，只見牠一跳立刻撲空，還悽慘地前滾翻落地，最後露出一臉呆萌的樣子，也透露出自己疑惑的心情，「我怎麼在這裡？」而後方正熟睡的貓咪也被曼赤肯嚇到，立刻抬頭查看是誰擾了牠美夢。

▲喵落地一臉呆萌疑惑。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」）

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

這支影片被網友分享到「爆笑公社」後，立刻擁有2千多個按讚數，也有人逗趣留言，「距離沒測好」、「腿太短了好可黏～」、「曼赤肯就是可愛」、「忘記要加上彈力」、「腿短無法起飛」、「吵到人家睡覺了啦」、「腳短的悲哀哈哈」。

▼更多精彩影音