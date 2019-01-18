ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

短腿喵準備起飛！距離算錯撲空前滾翻　落地一臉懵：怎麼在這？

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲短腿喵距離算錯，跳躍後撲空慘落地。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」）

▲短腿喵距離算錯，跳躍後撲空慘落地。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」） 

寵物小組／綜合報導

跳躍前請先算好距離！一名網友日前在臉書社團「爆笑公社」分享一則影片，只見曼赤肯正在椅子上準備跳往桌子，沒想到距離算錯，悽慘地撲空滾落在地，最後還露出一臉懵的表情，貓咪呆萌的舉動笑翻不少網友。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

從影片中可以看到，低底盤貓咪正在椅上觀察，牠站直身體不停地看桌子上的物品，鎖定好目標後立刻做出預備姿準備起飛，沒想到傻喵距離算錯，只見牠一跳立刻撲空，還悽慘地前滾翻落地，最後露出一臉呆萌的樣子，也透露出自己疑惑的心情，「我怎麼在這裡？」而後方正熟睡的貓咪也被曼赤肯嚇到，立刻抬頭查看是誰擾了牠美夢。

▲短腿喵距離算錯，跳躍後撲空慘落地。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」）

▲喵落地一臉呆萌疑惑。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」）

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

這支影片被網友分享到「爆笑公社」後，立刻擁有2千多個按讚數，也有人逗趣留言，「距離沒測好」、「腿太短了好可黏～」、「曼赤肯就是可愛」、「忘記要加上彈力」、「腿短無法起飛」、「吵到人家睡覺了啦」、「腳短的悲哀哈哈」。

 

▼更多精彩影音

關鍵字： 貓咪短腿撲空前滾翻曼赤肯

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

小呆狗找3遍沒發現就在身邊　喵星人傻眼：犬類果然都很蠢

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

白貓跑到窗外…轉身想回卻踩空　「攀住磁磚」撐2秒墜..

貪吃喵「櫻桃嘴」狂嗑玉米　魔性咀嚼聲網狂重播：超療..

有毒43cm蜈蚣當寵物「足肢狂動爬手臂胸口」　台飼..

好痛！大象母子悲躲4發「烈焰燃燒彈」　村民狠砸火炬..

小白喵「輕聲說晚安」萌慘！每晚到臥室陪伴　網崩潰：..

骷髏比特犬關籠渴餓一周　1個月後「幸福肥」滿臉笑容

柴柴突襲員工訓練！坐聽主管說教　奴才羞：我們來買魯..

世界最大蟻穴曝光！花10年挖40噸土打造　宛如螞蟻..

養狗10年對比照！他手一伸全空了「緊握1小罐毛髮」..

養狗10年對比照！他手一伸全空了「緊握1小罐毛髮」..

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半..

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你..

她日花5小時陪伴膽小浪橘喵　吃飽「泛淚緊抱大腿」貓..

指揮棒法逗貓「起駕」比主子嗨　網笑：這奴才肯定是吃..

黃金鼠寶寶鑽聖上懷裡「求溫暖」 打哈欠下秒遭白尾巴..

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...

小呆狗找3遍沒發現就在身邊　喵星人傻眼：犬類果然都..

虎斑貓「魔性扭屁屁」硬塞紙箱　網狂重播笑翻：快滿出..

打我啊笨蛋！黑柴挑釁巴赤柴　遭「引擎聲」回擊委屈哭..

短腿喵準備起飛！距離算錯撲空前滾翻　落地一臉懵：怎..

「紗窗天天被打開」懷疑有拍咪呀！他錄影逮短腿真凶：..

東森寵物雲送你出國玩！　幫毛小孩買零食抽「東京」來..

喵皇穿藍色小襪秒變「樹懶」　奴才笑歪：阿嬤創造了新..

小白喵「輕聲說晚安」萌慘！每晚到臥室陪伴　網崩潰：..

開門驚見「貓咪炸彈」襲擊！化妝品地上滾、全身鏡陣亡..

夫傳Line說鏡頭怪怪的！　她開攝影機見「貼心小驚..

印度野生老虎僅存4000頭　10年後只剩動物園能看..

1次買2張耐咬床！汪全啃成「流蘇款」　媽哭：到底要..

影／猴子突然衝出來！　中山大學學生騎車撞上慘摔後門..

佛像後腦勺神奇長出四葉「菩提樹」　信徒瘋朝聖：佛祖..

獨／搶到週日北上票坐嘸！后里台北「爆卡走道2hrs..

柯文哲考慮組黨　胡幼偉：他和身邊的人「都會完蛋」

沒去婚禮「大方包3600」被嫌少退回！　澎恰恰回應..

與姊通話中...手機摔在地　以國女交換生墨爾本街頭..

「滑球怪物」歐塔維諾進洋基牛棚　續穿0號將成隊史第..

解婕翎可以好好愛了嗎！KID、熊熊RUN新聞一起好..

鳴影品／第一次拍網劇，拍到被金馬影帝欣賞

高調放閃這樣穿！4種泫雅與E'Dawn的「教科書級..

大立光給力領軍電子股　台股收漲46點收9836點守..

寵物動物熱門新聞

養狗10年！他手裡全空了：剩1..

貓咪跑到窗戶外　轉身失足摔下樓

貪吃喵狂嗑玉米　魔性聲網狂重播

有毒大蜈蚣爬身上　他登國際版面

買個魯肉飯　柴柴突襲員工訓練

萌貓取名「柴犬」長大只會汪汪叫

大象母子悲躲燃燒彈　印村民狠砸..

小白喵每晚輕聲說晚安！網淚：看..

骷髏汪關籠渴餓一周　1個月後幸..

世界最大蟻穴現身！10年造出「..

全家染汪癮　網推：這部位是極品

形狀超18禁　海邊出現透明果凍..

google地圖看到熟悉眼神回..

被貓養大！　粉紅豬以為自己是喵

讀者迴響

熱門新聞

養狗10年！他手裡全空了：剩1..

貓咪跑到窗戶外　轉身失足摔下樓

貪吃喵狂嗑玉米　魔性聲網狂重播

有毒大蜈蚣爬身上　他登國際版面

買個魯肉飯　柴柴突襲員工訓練

萌貓取名「柴犬」長大只會汪汪叫

大象母子悲躲燃燒彈　印村民狠砸..

小白喵每晚輕聲說晚安！網淚：看..

骷髏汪關籠渴餓一周　1個月後幸..

世界最大蟻穴現身！10年造出「..

全家染汪癮　網推：這部位是極品

形狀超18禁　海邊出現透明果凍..

google地圖看到熟悉眼神回..

被貓養大！　粉紅豬以為自己是喵

以為沾到巧克力　貓奴舔手吃到屎

最新影片

更多

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

她日花5小時陪伴膽小浪橘喵　吃飽「泛淚緊抱大腿」貓踏踏

指揮棒法逗貓「起駕」比主子嗨　網笑：這奴才肯定是吃了貓草

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面