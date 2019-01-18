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姐爽喝雞湯炫耀不給吃　阿柴乾瞪眼「怒譙髒話」：尬～

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▲柴柴喝不到雞湯怒罵髒話。（圖／臉書粉專「Yuuna的花柴小鋪」授權提供）

▲柴：不喝就不喝嘛！尬！（圖／臉書粉專「Yuuna的花柴小鋪」授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

本汪才不屑那一點雞湯！高雄柴犬「Yuuna」又從汪星人進化了，一向都聽得懂人話的牠，這次更升級可以罵出髒話！當天姐姐端出一碗雞湯大快朵頤，而貪吃的Yuuna一聞到陣陣撲鼻的香味後，馬上湊過來討吃，沒想到姐姐卻顧著跟牠說話，半口也不分享，這讓等不及的Yuuna怒飆髒話喊道，「尬～」姐姐秒笑翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

愛說話又貪吃的Yuuna只要聽到「愛不愛姐姐」，就會不惜犧牲自己的面子大聲唸出「愛」的音調，每天都要應付姐姐和媽媽好幾次才行，無奈的牠也已經聽到會背了，越來越不耐煩的表情也讓家人都笑壞。而這天姐姐手上端著雞湯，Yuuna眼看著碗裡的肉肉，口水都快要流下來，卻仍不斷被問「愛不愛姐姐」，甚至被要求必須親親才有肉吃，理智線快斷掉同時竟偷偷瞧了句髒話。

▲柴柴喝不到雞湯怒罵髒話。（圖／臉書粉專「Yuuna的花柴小鋪」授權提供）

▲「趕快把肉肉都給我交出來！」

▲柴柴喝不到雞湯怒罵髒話。（圖／臉書粉專「Yuuna的花柴小鋪」授權提供）

▲汪：就是抱個娃娃你也要拍？

姐姐笑說，隨著Yuuna越長越大，好像也越來越看透了家人的把戲，除非拿出很新鮮或新奇的食物引誘牠，牠才會興奮地搭理，不僅飼料得常常換口味，就連麵包也只限定要剛出爐的，一旦放太久冷掉，牠就不想吃了，是個超級傲嬌又挑嘴的固執柴，完全就像個人類一樣，家人卻也因為牠每天都笑到不行。

影片上傳至臉書粉絲專頁「Yuuna的花柴小鋪」後，網友看了全都笑壞表示，「為了吃肉肉 ，是被逼說愛接節嗎」、「確定不是偷偷罵髒話嗎XDD」、「牠是愛肉肉不是愛姐姐」、「好可愛XDDDD」、「愛啼雄的柴」、「跪求教學哈哈哈」、「好可愛捏！還會跟你對話」、「太可愛了，還會控制大小聲」、「會講中文的話她真的會X譙你XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲柴柴喝不到雞湯怒罵髒話。（圖／臉書粉專「Yuuna的花柴小鋪」授權提供）

▲Yuuna：奴才還不快給我盛碗肥美的雞湯來！

▲柴柴喝不到雞湯怒罵髒話。（圖／臉書粉專「Yuuna的花柴小鋪」授權提供）

▲傲嬌的Yuuna越來越固執，吃東西也很挑嘴。

▼影片為臉書粉專「Yuuna的花柴小鋪」授權提供

▼更多精采影音

關鍵字： 柴犬阿柴雞湯肉肉髒話

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