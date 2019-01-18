數到50才能吃！法鬥頂餅乾度估　等太久直接「石化」

寵物小組／綜合報導

馬麻到底要數多久啦！日前1名飼主Yu Chi Chang在臉書分享了一則搞笑影片，她經常和家中孩子玩數數字吃零食的遊戲，要求法鬥寶貝們必須等到指定數字才能開動，這天她把餅乾放在3毛孩鼻子上，並告知要數到50才能吃，沒想到汪星人一度等到度估，甚至還有汪汪等太久直接石化，時間已經過了還遲遲不敢開口。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





▲汪：媽你數太久了啦......

畫面中可以看到，3隻法鬥乖乖地坐在原地頂著餅乾，不耐煩地想要馬麻趕快數完，沒想到才數到28，奶油法鬥「叭噗」眼皮卻漸漸垮了下來，就在快要撐不住的前一刻，才終於達到50大關。另外還有一次，媽媽要求必須數到100才能吃，但這次2隻調皮的法鬥不願再受騙，反倒是黑法鬥「麻糬」獨自堅持不偷吃，直到媽咪大喊了100牠卻仍然不為所動，似乎已經忘了要吃餅乾，整隻汪汪直接石化，超爆笑反應讓網友全笑噴！

▲明明過了100，汪汪卻還一直等著不敢動。

飼主在臉書社團「法鬥家族」中PO出這則影片，網友看了紛紛笑歪表示，「中間的等到睡著了XDD」、「50太久了啦」、「感覺他們在吞口水」、「超好笑的三口組」、「最後整個定格哈哈」、「靈魂出竅了」、「感覺可以數到兩百...」、「媽媽應該獎勵麻糬吃比較多」、「牠是不是不知道臉上有餅乾啊XD」、「旁邊那隻好乖喔古意」、「牠說你可以數到一萬...看誰比較厲害」、「好乖喔太可愛了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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