3喵首次互動！姐妹同步狂盯「牆壁黑貓」　滿臉疑惑：新來的？

▲黑貓們觀察牆上「新夥伴」。（圖／粉絲專頁「OK/Oni」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

我們家還有第三隻貓？台北市黑貓姐妹OK、Oni這天發現新同伴，牠們看見牆壁上有個物品長得和自己十分相同，卻又有點奇怪，於是姊妹倆不斷地盯著觀察，對這位「時鐘夥伴」非常地疑惑，3隻貓咪甚至擺出同步姿勢，這個畫面也讓飼主笑說，「養了三隻黑貓那麼久，第一次互動！」

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▲Ok體型較大，Oni則比較嬌小。

從影片中可以看到，OK、Oni正在置物櫃上密切地觀察這位「新夥伴」，只見黑貓時鐘的尾巴不斷左右晃動，讓Oni超級好奇，歪著頭表情看似非常疑惑，「這是新來的嗎？」馬麻受訪時表示，時鐘已經購買許久，但搬到新家後，姊妹倆才發現「同伴」的存在，大約在櫃子上看了10分鐘左右才離開，完全就是好奇寶寶！

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▲2隻貓咪感情超好，幾乎都黏在一起。

Ok、Oni是同胎姐妹，Oni平時穿戴紅色項圈，比較有個性不喜歡被控制或抱抱；Ok則配戴藍色項圈，體型稍大卻比較膽小，愛撒嬌所以被抱時不會掙扎，打架常因體型優勢而壓倒性獲勝。黑貓姐妹倆雖然偶爾打架，但其實感情超好，除了會抱一起睡覺以外，還會一起犯案偷抽屜零食，十分可愛。





▲姊妹倆偷零食犯案現場。

▼貓咪們觀察「新夥伴」影片。（影／粉絲專頁「OK/Oni」授權提供）

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