貴賓慘遭白柴霸凌！　被咬衣服「飛天旋轉木馬」一圈：救命R～

▲小貴賓遭柴柴霸凌，被迫搭乘飛天旋轉木馬一圈。（影／網友齁噗住授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

家暴阿～新北市貴賓「布丁」這天竟被白柴「豆花」欺負，只見小貴賓的衣服被咬著不放，甚至被迫體驗「飛天旋轉木馬」一圈，最後趕緊跑向飼主求救，這才從大汪的嘴中逃脫，主人也將這段畫面上傳至臉書社團「柴犬司令部」，讓大家瞧瞧霸凌小汪的白目柴。

▲布丁騰空飛了一圈。

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當日飼主剛畫完妝，一轉頭就看見霸凌現場，讓她直呼「白目無極限！」從影片中可以看到，豆花緊緊地咬著布丁的衣服不放，小貴賓則是拼命想逃脫，無奈衣服脫不掉，於是被迫搭乘「飛天旋轉木馬」，騰空一圈才找到機會向人求救，而兇手豆花卻始終一臉淡定，絲毫沒有悔意。飼主事後表示，豆花並非想欺負貴賓，其實牠只是單純想咬衣服的蝴蝶結，試著想從布丁身上扯下而已。

▲飼主家共有3隻貴賓跟1隻柴柴，非常地熱鬧。

飼主透露，豆花跟布丁目前一起生活1年多左右，但是並非一起長大，所以較常打鬧。貴賓年紀比較大，脾氣有點差，因此經常兇柴犬，而傲嬌的柴柴也不是好惹的對象，豆花被兇後就會一巴掌朝布丁的頭打下去，你來我往的吵架、打架，讓家中超級熱鬧。

▲豆花：今天我們好好相處吧～



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霸凌影片上傳後，引來不少網友熱烈討論，「旋轉木狗的概念嗎？」、「雲霄飛車～」、「柴犬真的很愛霸凌其他狗」、「警察先生這裡有狗霸凌～逼逼逼」、「貴賓快聲請家暴保護令」、「虐童啊！快抱緊」、「我以為是玩具狗...」、「狗屁孩虐狗」、「把貴賓當成鉛球？」。

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