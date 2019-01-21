接上車就慘叫！貴賓擺脫「美容陰影」瞇眼spa　媽笑：9年來只愛她

▲趙小姐與11歲的貴賓狗柚子。（圖／記者闕雁琳攝，下同）



記者闕雁琳／台北報導

用不用心，狗狗都能感受得到。東森寵物雲概念館進駐中山區大型購物中心「ATT 4 Recharge」，由擁有26年經驗的寵物美容師劉淑蕙率領專業團隊，提供最有溫度的服務，不少熟客為此將毛小孩送到大直ATT店，其中一隻貴賓狗「柚子」也在劉老師的服務下，擺脫多年的美容陰影，能夠安心又舒服的享受洗澡的樂趣。

▲柚子是個怕生的小男生，9年來只喜歡給劉老師美容。



劉淑蕙老師曾多年在日本研習，更是台灣第一位以講師身分，受邀遠赴歐洲講習寵物美容的老師，抱持著「先取得毛孩的信任」，再做後續的洗澡美容，耐心和用心的對待打動無數隻討厭洗澡的狗狗，成為許多人心中第一名的美容師人選，飼主趙小姐看到老師的用心，一試之下成為固定熟客，長達9年都將愛犬柚子交給她美容。

趙小姐表示，11歲的柚子是個怕生的小男生，多年前因為給不好的美容師洗澡，對洗澡產生陰影，只要聽到要去洗澡，牠會一直抖。「之前將牠接回家的時候，柚子會流口水跟流眼淚，一開始以為是洗劑太刺激，直到有一次我去接牠，一上車牠就開始慘叫、狂舔手指甲，然後我才抓牠手指甲看，才發現不對勁，柚子的指甲都被剪到根部，血流不止」，事後去詢問才得知，原來那間寵物美容會打狗，也常常讓狗狗受傷。

▲▼劉老師說，因為柚子較為高齡，代謝會變慢加上會舔腳，這次的SPA療程主要是針對皮膚跟毛髮修護，加上O3臭氧抗菌，去除肉眼看不到的細菌，以及添加銀杏油做皮膚修護。

「遇到劉老師，我才知道柚子是喜歡洗澡的。」趙小姐笑說，現在去接柚子，牠都是滿心歡喜，洗完澡回來會開心3天，會一直笑，如果太久沒洗澡還會結屎臉。「我都會在前一晚跟柚子說，明天要去洗澎澎囉～隔天牠就會在門口等我，跟之前我誤打誤撞找一些寵物美容不一樣。」

▲以前怕洗澡的柚子舒服給老師按摩。

趙小姐回憶起第一次和老師相遇，「當時是除夕前一天，我花了很長一段時間再找寵物美容，當在學校附近看到一個招牌，上面就寫著，是從日本回來的美容師，於是進店詢問。因為之前的經驗（美容）都不是很好，我怕柚子被不好的對待，怕牠打結硬被梳開會很痛，或是毛剪得不好看，所以我就問店員，你們能幫狗做哪些造型？」

沒過多久，就看到嬌小的劉老師走過來，拿出一本厚厚的日本造型圖鑑，放在桌上霸氣的說，「你現在看到的造型隨便挑，我都可以剪。」神回覆讓趙小姐抱持著一半佩服一半懷疑，直到她留下來看柚子洗澡，從整面的透明櫥窗看到老師對待狗狗的方式，和以往印象中的美容師完全不同，剪毛途中還會耐心的出來和她講解過程。

▲▼柚子泡SPA差點睡著。

「那一天柚子剪到凌晨12點，我待了8個小時，狗超級多，卻一直有飼主將狗送進來，以往一般寵物店都會拒接，但老師都還是接了。」當趙小姐忍不住脫口問出，都這麼晚了不是沒辦法再接了嗎？結果老師卻帶著笑容回道，「明天就是除夕不會有人洗狗，那這些主人跟狗怎麼辦，就不能漂亮過年了耶。」這一接就忙到凌晨4點才依序替毛孩們美容完畢。

▲洗完澡才露出燦爛笑容。

從那次開始，不管劉老師改到哪裡服務、距離多遠，趙小姐都會開車載狗去給老師美容，「美容師就很像保母一樣，狗狗跟他們建立良好的關係，柚子相信他們，我認為非常重要。」看著柚子從聽到洗澡會害怕，但現在可以瞇眼享受SPA，就可以看出美容師的用心與否，「狗狗很單純，牠喜不喜歡這個美容師，一看就知道。」

▲趙小姐9年來放心將柚子交給劉老師美容。

東森寵物雲概念館位於ATT大直店的三樓，整間店「全面透明化」，讓大家看得一清二楚，爸爸媽媽可以去逛街、去隔壁自然美做SPA，享受完再回來接漂亮的毛小孩。Candy老師也特別提到，店裡除了洗澡與造型設計，毛孩還可接受精油按摩、SPA舒壓、皮毛健康管理，有認真與專業的技術服務，細心呵護您家寶貝的皮毛健康。

ETtoday東森新聞雲成立7年來，擁有海內外破1500萬名粉絲，已成為全台最具影響力的新聞網站，2018年決定從線上走入線下，經營寵物實體店面「ETtoday東森寵物雲」，提供寵物與水族、寵物用品超市、犬貓美容SPA和狗狗包月接送等多項服務。

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【東森寵物雲ATT概念館】

電話：(02)7701-7880

地址：台北市中山區敬業三路123號ATT大直店3F

門市營業時間：週一至週日11:00-22:00

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