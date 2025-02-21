10歲吉娃娃腳蜷縮會抖　透過再生醫療「調皮跳沙發」

▲吉娃娃隨著年紀漸長，左後腳出現不適的情形。（示意圖／慈愛動物醫院提供，非本文提及當事動物）



記者李依融／綜合報導

10歲的長毛吉娃娃「大白」原本只能單腳蹦蹦跳，左後腿無法正常著地，甚至一站就狂抖，讓飼主看得心疼不已，然而透過新興的再生醫學輔助，牠不僅又能靈活行動，甚至還能調皮跳沙發，讓飼主直呼是「奇蹟」。

大白隨著年紀漸長，左後腳逐漸蜷縮不敢用力，著地就會狂抖，讓飼主擔心牠會越來越影響生活品質。飼主帶著大白到慈愛動物醫院台中總院求助，一度考慮手術但又怕風險較高，在醫生的評估與推薦下，決定嘗試新興的外泌體療法。

大白打了2劑外泌體後，左後腳狀況明顯改善，不僅不再蜷縮也不發抖了，一周後就從戰戰兢兢地活動，又變回年輕時調皮「飛簷走壁」的模樣，讓飼主相當驚訝。

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▲吉娃娃治療後活動靈活許多。（示意圖／慈愛動物醫院提供，非本文提及當事動物）



慈愛動物醫院獸醫師分享，再生醫療有幹細胞和外泌體療法，幹細胞有再生分化的能力，可以修補受損組織與器官。外泌體則是幹細胞分泌的物質，「早期被誤以為是細胞分泌的廢棄物」，後來科學家發現其具有活化修復組織與細胞的能力，漸漸運用在再生醫療上。

慈愛動物醫院獸醫師表示，毛孩的關節炎、脊椎損傷、難癒合的傷口、乾眼症、神經疾病等，都能嘗試運用再生醫療輔助，不過肥胖、癲癇、白內障、青光眼等，目前無法使用再生醫療輔助。若是毛孩有關節疼痛、退化等情形，可以至慈愛動物醫院台中總院向獸醫師諮詢及評估。

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