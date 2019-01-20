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板橋第一暖男上山下海救動物　擠時間陪癱瘓汪找回笑容

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動保員蘇裕隆。（圖／新北市動保處提供）

▲三峽湊合橋下艱險的救援任務。（圖／新北市動保處提供）

寵物小組／綜合報導

新北市動保處動保員蘇裕隆每天都得挑戰危險的救援工作，但只要一有空檔或休假，他還是會幫忙照顧園區內的狗狗，積極幫毛孩們找到新家，也因此被民眾和志工們稱為「板橋第一暖男」。

動保員蘇裕隆。（圖／新北市動保處提供）

▲為救援貓咪在冬天泡冷水也在所不惜。（圖／新北市動保處提供）

蘇裕隆民國101年經過筆試、面試考取動保員，訓練後派往板橋動物之家，平常負責救援任務，無論是上山、下海，在快速道路上或是三峽湊合橋下，再艱險的環境他都能努力克服，拯救許多岌岌可危的生命。

動保員蘇裕隆。（圖／新北市動保處提供）

▲快速道路上安撫迷途的小黑狗。（圖／新北市動保處提供）

雖然平時的工作已經相當困難忙碌，但蘇裕隆仍然很關心園區的孩子們，其中有一隻輪椅汪汪「小乖」總是在園區滿場跑，而被稱為「風火輪」，其實這也多虧了蘇裕隆把屎把尿照顧日常，才讓癱瘓的小乖重拾笑容與活潑。

動保員蘇裕隆。（圖／新北市動保處提供）

▲▼蘇裕隆每天都親自照顧小乖，讓癱瘓汪重拾笑容。

動保員蘇裕隆。（圖／新北市動保處提供）

蘇裕隆說，就是因為愛動物才會想當動保員，「不管救援任務或是照顧園區待認養的孩子，看到牠們變得幸福，就給我很大的動力繼續努力。」也是這樣溫暖的性格，感染大家更加傾力照顧園區的寶貝們，因為只要多一點努力，就可能幫毛孩找到幸福，這是所有動保員和志工心裡最期待的。

動保員蘇裕隆。（圖／新北市動保處提供）

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關鍵字： 板橋動物之家新北市動保處動保員蘇裕隆

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