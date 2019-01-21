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板橋第一暖男！　新北動保員蘇裕隆無私付出毛寶貝

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▲ 新北暖男動保員蘇裕隆 為了毛寶貝不遺於力。（圖／新北市動保處提供）

▲ 新北暖男動保員蘇裕隆，為了毛寶貝不遺於力。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

在新北市板橋動物之家擔任動保員的蘇裕隆，除了平日忙碌危險的管制救援工作，還會每天利用空檔及休假日，幫忙照護園區內飼養的園狗，讓這些園狗成為動物保護教育的活招牌。就因為他如此為毛寶貝們，無私的付出，常被民眾跟志工戲稱為「板橋第一暖男」。

蘇裕隆是在2012年時，新北市動保處公開招考動保員，經過筆試、面試及一連串訓練過程後，才進入板橋動物之家，開始擔任動保員的生涯。蘇裕隆平日是負責外勤的救援管制人員，經常面臨許多上山下海危險的救援行動，不論是在65快速道路上或三峽湊合橋下的任務，雖然都必須冒著可能意外受傷的風險，但蘇裕隆還是與同事協力克服種種環境上的困境，成功救援了許多無辜可憐的小生命，是毛寶貝心目中的英雄。

▲ 新北暖男動保員蘇裕隆 為了毛寶貝不遺於力。（圖／新北市動保處提供）

▲ 蘇裕隆與「風火輪」的明星輪椅犬小乖。

除了英勇的救援行動，蘇裕隆平日還會利用時間關心照護園區內的毛寶貝們，讓牠們在園區能盡量過的自在。到板橋動物之家參訪的民眾，常常對號稱「風火輪」的明星輪椅犬小乖，恣意的滿園玩樂感到驚奇，這都是他不辭辛苦把屎把尿，照護日常生活的功勞。

蘇裕隆表示，「癱瘓犬不好照顧，但只要有一絲機會，他不會放棄，要跟小乖一起努力。」蘇裕隆更說，身為動保員就是愛動物，才會來這裡工作上班。無論是外出救援、或是照護園區內的毛寶貝，為了這些毛寶貝的幸福，就是我努力的原動力。

▲ 新北暖男動保員蘇裕隆 為了毛寶貝不遺於力。（圖／新北市動保處提供）

▲ 板橋動物之家「風火輪」的明星輪椅犬小乖。

如此充滿溫暖的他，深深擄獲了園區內志工與同仁的心，吸引更多人來參訪或志工服務，讓板橋動物之家的毛寶貝教育中心充滿愛與歡樂。對於參訪及認養民眾的詢問，蘇裕隆都會很有耐心的回答，也常常參與認養活動，努力幫毛寶貝找到自己的家。

動保處長陳淵泉表示，新北市每個動保員都熱愛動物，秉持尊重生命的態度，在崗位上為毛寶貝而努力。為了讓動保教育從小紮根茁壯成大樹，特別在板橋動物之家成立毛寶貝教育中心，要讓「認養不棄養」，不只是口號，就像裕隆之於小乖，希望大家一起為毛寶貝的幸福來努力。

▲ 新北暖男動保員蘇裕隆 為了毛寶貝不遺於力。（圖／新北市動保處提供）

▲ 蘇裕隆每天都會幫小乖清洗照護。

▲ 新北暖男動保員蘇裕隆 為了毛寶貝不遺於力。（圖／新北市動保處提供）

▲ 蘇裕隆在三峽湊合橋下努力的救援。

▲ 新北暖男動保員蘇裕隆 為了毛寶貝不遺於力。（圖／新北市動保處提供）

▲ 蘇裕隆跟志工一起幫毛寶貝洗澡。

▲ 新北暖男動保員蘇裕隆 為了毛寶貝不遺於力。（圖／新北市動保處提供）

▲ 蘇裕隆不怕水冷，進入新莊大排救援貓咪。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字： 動保員暖男蘇裕隆

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