阿金愛到分屍！巧手姐一招「讓牠們每天相伴」　網友看完跪了

▲娃娃變成阿金的犀牛裝。（圖／臉書粉絲團黃金小Beer提供，下同）

寵物小組／綜合報導

終於找到和最愛融為一體的方式！1歲多的黃金獵犬Beer是個娃娃控的恐怖情人，舉凡是收到的禮物，最後都是以分屍的下場壽終正寢。這次牠又將收到的玩偶咬爆，多虧姐姐的巧手讓牠們能天天相伴，超強的製衣技巧讓網友看完全跪了！

▲犀牛娃娃和Beer見面12次就壽終正寢。

臉書粉絲團「黃金小Beer」在公開社團「有點毛毛的」PO出影片寫道，「這是一個愛到分屍還做成新衣裳的愛情故事...」，只見畫面中，一隻綠色犀牛娃娃和Beer甜蜜蜜的依偎在一起，但接下來卻慘遭分屍，先把肚子咬破，拉出裡面滿滿的棉花，只剩下一張皮。幸好在姐姐的創意下，將屍體縫成新衣服，讓Beer能穿在身上，同時她也逗趣的向已逝的犀牛喊話，「感激您短短3個月的犧牲奉獻，雖然真正玩到的次數不超過12次」。

▲穿起來毫無違和感。

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網友看完回顧犀牛一生的影片，紛紛被姐姐的巧手驚呼，留言笑說，「好可愛，想說在哪裡買」、「太厲害了吧！收我為徒」、「拜託開課教學啊啊啊！可以省下很多衣服的費用」、「狗仔：我們終於合而為一了（誤）」、「恐怖情人的概念」、「開膛手傑克是ni？」、「好勵志的愛情故事XD」、「真的永遠在一起了」。

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