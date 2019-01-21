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信徒拜拜求籤橘貓貼心「按摩小腿肚」　網笑：跪到腳麻

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實習記者吳美依／採訪報導

到廟裡參拜，竟然有幸遇見如此「豪華服務」！網友藍瞳和女友到高雄某福德祠拜拜，沒想到當女友跪在墊子上專心向神明求籤時，一隻小橘貓突然跑過來，大方地當場「踏踏」，看起來就像是「暖喵」擔心奴才腿痠，讓2人直接被萌翻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼信徒拜拜求籤…聖上貼心「按摩小腿肚」網笑：跪到腳麻（圖／網友藍瞳、藍夫人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貼心橘貓按摩中。（圖／網友藍瞳、藍夫人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲▼信徒拜拜求籤…聖上貼心「按摩小腿肚」網笑：跪到腳麻（圖／網友藍瞳、藍夫人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲橘貓：這個力道可以嗎？

藍瞳接受《ETtoday寵物雲》的採訪時說，那天是第一次遇見橘子，後來聽廟方和其他香客說，才知道是居住在附近的浪浪，「當我們還站著時，牠就躺在桌子前面，開始問事跪拜時就跑到後面來按摩了。」他還笑著補充，喵喵總共服務了5、6分鐘之久，後來才跑到戶外乘涼、休息，「主子沒離開，女友都不敢起身呢！」

這則喵皇貼心按摩的影片被上傳到臉書社團「愛貓聯盟」後，讓奴才們都融化，紛紛留言，「貓貓：按摩費就用罐罐來算吧～」、「後遺症：跪到腳麻」、「胡說～這明明就是虎爺乩身加持呀！」、「你已被踏踏喵喵造訪，今年會有好運氣跟隨！」、「這位施主一定捨不得起身！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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