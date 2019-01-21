美橘聖上收編一年「現原形」　奴才笑：牠還會開門呢！

▲喵星人「迪西」不小心露出原形了！？（圖／飼主‎劉芮綺提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／採訪報導

這下總算露出馬腳了吧！飼主‎劉芮綺日前在臉書寵物社團《貓咪也瘋狂俱樂部》分享一段影片，內容是這天因為洗手台壞了，她手拿馬桶疏通器正在修理，不過這行為卻讓一旁4隻貓咪全看傻了眼，其中一隻名叫「迪西」的聖上更是驚訝到站起身來變成狐獴，影片引發網友熱議，有人甚至笑說，「是來報恩的」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

畫面中可以看到，馬麻手上拿著馬桶疏通器對著流水孔吸阿吸，沒想到發出來的聲響，卻意外把家中的貓咪都吸引了過來；只見一開始從3隻貓咪，變成了4隻貓咪，每位主子都同步露出驚訝的眼神，其中橘白色的「迪西」甚至還「站」到最前面，而且站的超筆直的模樣就彷彿根本是隻狐獴。

▲迪西只要感到好奇的時候就會站起來。（圖／飼主‎劉芮綺提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲迪西是馬麻一年前收編的浪浪。（圖／飼主‎劉芮綺提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

目前一歲的迪西是隻米克斯小男生，每次只要感到好奇的時候，都會像影片中那樣站起來。飼主‎劉芮綺表示，「迪西是從外面撿回來的流浪貓，所以從小防備心就很重，當初花了將近一年的時間熟識；現在除了我，牠看到其他人都會躲起來，我都說牠是隱藏版哈哈。」此外，聰明的迪西還悄悄地學會開門呢！

這段影片日前也被網友轉貼到臉書社團《爆笑公社》，許多看完紛紛留言笑說，「工讀生出來喔」、「想到貓的報恩」、「站的好直喔！表情好可愛喔！」、「是誰快出來，不要再披著貓皮了」、「一秒變狐獴」；甚至有人打趣地表示，「不會來幫忙嗎？只會站著看」、「不小心現出原形了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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