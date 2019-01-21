白目柴拍頭挑釁！「惹到虎魂汪」秒嚇哭　舉手罰站：我錯了

▲柴犬被兇之後嚇到一秒罰站。（圖／翻攝自抖音）

寵物小組／綜合報導

本汪是好脾氣，不反擊你就當我好欺負？日前有名網貼出一段爆笑影片，內容是一隻柴犬仗著身高優勢，伸手挑釁體型嬌小的吉娃娃，沒想到惹到「虎魂汪」，霸氣吼叫＋試圖咬嘴邊肉，讓牠嚇得一秒舉手罰站，反差的態度笑翻許多人。

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抖音用戶號「37987310」分享這段影片，畫面中的柴犬伸手拍打小型犬的頭，還一邊露出欠揍的表情，連續拍打8下，不把對方放在眼裡，完全不知道自己惹到狠腳色，下一秒吉娃娃突然凶狠回擊，直接朝嘴邊肉咬下去，讓牠驚慌到自動罰站，2隻小手舉在空中哭腔求饒，彷彿在說，「我錯了啦！放過我～」，結局相當療癒。

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許多網友看完影片都被柴犬白目的舉動給逗樂，紛紛模擬狗狗的口吻回覆，「老虎不發威，你當老子是吉娃娃？」、「我不生氣你以為我是吃素的吉娃娃？」、「不要輕視吉娃娃XD」、「吉娃娃也太兇了吧」、「柴柴再繼續白目啊～」、「家裡有身材嬌小卻兇悍的妻子寫照」、「柴犬一秒學會站立」。

當我好欺負？ 老虎不發威 你當我吉娃娃？ 由上班滑手機 翹班吃東西發佈於 2019年1月20日 星期日

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