來這邊躺好！嬤逛街忙取景　狂喬角度幫「金孫」拍網美照

▲阿嬤認真地幫「金孫」拍照。（圖／翻攝自臉書專頁「9GAG」，下同。）

寵物小組／綜合報導

果然是阿嬤養的狗！一位老太太帶著寶貝毛孩一起出門逛街，偶然看見2座栩栩如生的雕像，便叫阿金到它們中間躺好、拍照，汪汪果然也聽話走到定位，還擺出專業POSE，就像是網美到知名景點打卡一樣，祖孫默契十足的互動非常可愛。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）



▲近距離特寫也來一張！

影片中，阿嬤用手指指雕像中間的空位，示意要狗狗來這個位置躺下，一待阿金就定位，便拿起手機專心地取景拍攝，架勢十足，就像是專業的攝影師，而且遠、近各種角度都不放過。只見毛孩咧嘴對鏡頭微笑，幸福的模樣全寫在臉上。

這則溫馨的影片被臉書專頁「9GAG」上傳後已經累積了227萬次觀看，轉貼到「爆料公社」也引起熱烈迴響，網友紛紛留言，「阿嬤和狗狗都好可愛！」、「別人家的狗狗總是不會讓我失望」、「我的貓只會對我比中指」、「阿金：我完全看不懂人類在幹麻，但我真的超級愛她！」、「這幅畫面比我聽過的任何一個故事都還要動人。」



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Grandma lovingly takes photo of golden retriever Grandma lovingly takes photos of her handsome boi. 由 9GAG 發佈於 2019年1月15日 星期二

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