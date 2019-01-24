《聲林》人氣王Gail出任務！　25日快閃東森寵物雲大直ATT店

▲《聲林之王》超高人氣的泰國妹妹Gail Sophicha將快閃東森寵物雲ATT大直概念館。（圖／ETtoday）

寵物小組／綜合報導

寵物雲大來賓即將登場！《聲林之王》目前的網路票選人氣王Gail將快閃「東森寵物雲」ATT大直概念館一起同樂，除了在店內挑選禮物送給粉絲，也會親自體驗毛小孩SPA的任務喔！直播時間為1月25日（星期五）下午三點，請鎖定「ETtoday寵物雲」、「ETtoday星光雲」粉絲團。

東森寵物雲概念館位於ATT大直店的三樓，店裡除了洗澡與造型設計，還有替毛孩精油按摩、SPA舒壓和皮毛健康管理的服務。目前還有大直店限定的優惠活動，只要憑ATT大直店自然美SPA課程消費發票，或是東森寵物雲ATT概念館消費寵物美容水療發票，就能享有指定優惠3.7折起，寵愛毛孩的同時，也要對自己好一點！

▲▼看起來超享受SPA的汪星人！（圖／ETtoday寵物雲）

▲東森寵物雲概念館位在ATT大直店的三樓，整間店「全面透明化」。（圖／記者李毓康攝）

另外，東森寵物雲為期七天的「天天抽機票X天天拿紅包」快閃活動已經盛大開跑，陪你準備一份溫暖的新年禮物寵愛毛寶貝！即日起至29日只要到東森寵物雲全台門市消費滿666元，並加入會員，即可獲得抽獎資格，最大獎為日本東京雙人來回機票（7天共7組）！





▲快閃活動已經開跑了，快去抽一波機票吧！（圖／ETtoday）

年僅13歲的泰國妹妹Gail Sophicha一開口便驚豔全場，與歌手閻奕格合唱的《你啊你啊》目前已經突破560萬觀看次數，表現非常亮眼，一路過關斬將挺進最終的冠軍爭霸賽，喜歡Gail的粉絲記得鎖定1月25日（星期五）下午三點在「ETtoday寵物雲」、「ETtoday星光雲」粉絲團的現場直播！

更多詳情請上活動網站：https://goo.gl/gVSPFf

【東森寵物雲門市資訊】

建國店 (02)2501-5631 10473 台北市中山區建國北路3段145號

北投店 (02)2891-2103 11247 台北市北投區中和街317號

通化店 (02)2732-4986 106 台北市大安區基隆路2段118號

士林店 (02)2883-1359 11163 台北市士林區文林路68號及66號B1

ATT概念館 (02)7701-7880 台北市敬業三路123號3樓13-4

三和店 (02)2976-0125 24148 新北市三重區三和路2段164號1樓

新莊店 (02)2996-0026 24243 新北市新莊區中正路2號

湖口店 (03)590-3375 30342 新竹縣湖口鄉中山路二段212及214號

新豐店 (03)557-7673 30444 新竹縣新豐鄉新興路56號1.2樓

竹東店 (03)510-2715 31048 新竹縣竹東鎮長春路3段224號

竹南店 (037)465-571 35051 苗栗縣竹南鎮博愛街297號之2

苗栗店 (037)263-118 36043 苗栗縣苗栗市中正路109及111號

頭份店 (037)670-509 35153 苗栗縣頭份鎮中華路1307號