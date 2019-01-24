ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

新竹男才花1000抽中東京機票　還有6次機會快來東森寵物雲抽獎

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲東森寵物雲666抽獎。（圖／ETtoday）

▲恭賀新豐店開出頭獎！（圖／ETtoday）

寵物小組／綜合報導

東森寵物雲「天天抽機票，天天拿紅包」活動第一波得獎名單出爐囉！頭獎東京雙人來回機票的幸運得主是在新豐店消費的陳先生，花了1002元抽到了價值2萬元的機票，總參與人數為581人，中將率高達12.2%！活動還有6天，趕快到東森寵物雲全台13家分店，消費滿666，說不定明天頭獎得主就是你！

►►►想去東京玩請按此：http://www.17ipet.com.tw/events/201901/index.php

【1月23日得獎名單】

日本東京來回雙人機票 （共1名）：陳Ｏ鴻 　電話號碼：0970OOO722

紅包現金獎（共20名）：

陳O彩   0932OOO456
蕭O萍   0938OOO168
陳O玲   0926OOO965
蕭O淳   0986OOO046
王O萍   0928OOO755
林O綾   0975OOO648
曾O逸   0916OOO793
吳O憲   0955OOO083
潘O妍   0976OOO103
強O芝   0987OOO374
謝O郡   0925OOO876
莊O薇   0978OOO627
羅O蓁   0936OOO750
洪O珮   0952OOO645
葉O婕   0955OOO660
林O貞   0922OOO008
彭O芬   0901OOO638
劉O君   0986OOO222
吳O婷   0966OOO873
林O滿   0919OOO339

ETtoday小禮（共50名）：

蘇O宴   0916OOO220 
陳O蘋   0956OOO611 
解O智   0972OOO968 
江O舟   0932OOO075 
周O彥   0987OOO233 
駱O傑   0928OOO185 
林O藏   0937OOO592 
溫O綺   0965OOO312 
何O喬   0972OOO082 
劉O蕙   0932OOO007 
林O山   0972OOO767 
王O欽   0912OOO661 
林O琦   0912OOO792 
陳O偉   0975OOO220 
林O信   0939OOO776 
李O隆   0918OOO044 
柯O銘   0939OOO187 
許O綺   0956OOO013 
鄭O云   0982OOO619 
凌O晴   0909OOO683 
郭O妏   0989OOO977 
黃O英   0952OOO548 
陳O廷   0938OOO391 
鄭O峰   0918OOO067 
王O怡   0908OOO788 
洪O薰   0920OOO916 
郎O妍   0987OOO506 
鄭O       0939OOO916 
詹O煜   0935OOO998 
朱O韋   0970OOO148 
何O億   0917OOO180 
彭O馨   0975OOO932 
彭O玉   0955OOO518 
連O智   0916OOO550 
夏O俊   0903OOO520 
陳O妤   0958OOO961 
陳O庭   0920OOO928 
陳O伶   0981OOO231 
徐O貽   0919OOO970 
簡O儀   0939OOO706 
邱O雯   0988OOO260 
陳O璋   0988OOO942 
連O傑   0938OOO231 
林O影   0228OOO241 
張O梅   0966OOO305
鄒O彥   0921OOO742 
李胡O紅   0933OOO731 
黃O語   0926OOO455 
鄭O心   0938OOO810 
蔡O如   0958OOO833 

▼幫寵物買零食，就有機會把機票帶回家喔！（圖／記者王語薇攝）

東森寵物雲新莊店購買人潮。（圖／記者王語薇攝）

即日起至29日只要到東森寵物雲全台門市消費滿666元，並加入會員，即可獲得抽獎資格，消費隔日開獎，最大獎為日本東京雙人來回機票（7天共7組），中獎名單敬請鎖定「ETtoday寵物雲」與「ETtoday東森寵物雲商店」臉書粉絲專頁。

快閃抽獎活動以會員編號抽獎，每個會員編號每天限1次抽獎機會，例如發票金額為1300元，僅有一次抽獎機會，但隔天再次消費滿666元，可再獲得一次抽獎機會！提醒您如果想要參加活動，記得要妥善保管好發票，作為中獎憑證。

►►►我也要參加：http://www.17ipet.com.tw/events/201901/index.php

▲東森寵物雲商店快閃活動。（圖／ETtoday）

【東森寵物雲門市資訊】

建國店 (02)2501-5631 10473 台北市中山區建國北路3段145號

北投店 (02)2891-2103 11247 台北市北投區中和街317號

通化店 (02)2732-4986 106 台北市大安區基隆路2段118號

士林店 (02)2883-1359 11163 台北市士林區文林路68號及66號B1

ATT概念館 (02)7701-7880 台北市敬業三路123號3樓13-4

三和店 (02)2976-0125 24148 新北市三重區三和路2段164號1樓

新莊店 (02)2996-0026 24243 新北市新莊區中正路2號

湖口店 (03)590-3375 30342 新竹縣湖口鄉中山路二段212及214號

新豐店 (03)557-7673 30444 新竹縣新豐鄉新興路56號1.2樓

竹東店 (03)510-2715 31048 新竹縣竹東鎮長春路3段224號

竹南店 (037)465-571 35051 苗栗縣竹南鎮博愛街297號之2

苗栗店 (037)263-118 36043 苗栗縣苗栗市中正路109及111號

頭份店 (037)670-509 35153 苗栗縣頭份鎮中華路1307號

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字： 666機票東京日本東森寵物雲商店

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

浪柴被狗追秒跳機車求救　他「直接載走」神救援.....

6獅圍攻4小時「2獅爬背狠咬」　長頸鹿竟然打贏了！

影／冷血飼主遭肉搜！放任比特犬咬死浪浪　面露微笑看..

雪白龍貓萌臉求「帶我回家」　6秒後手痠「砸牌罷工」..

黑拉拉走失1天！馬上交到新朋友「白拉拉和山羊」跟主..

家中整修跑出去！基隆比特犬咬爆浪浪　動保所帶走了

健美汪嚶嚶哭目送主人出門　網見「爆炸性肌肉」全看傻..

老鷹誤把小狗當老鼠叼上天　低頭一看發現抓錯人…半空..

基隆比特撕咬浪浪！飼主稱「開門不慎」：當下搭計程車..

警攔下可疑貨車…開車廂驚見800瀕死緣板鱉　被當貨..

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有..

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前.....

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」..

趁媽沒注意咬走恐龍直衝門口　重情柴犬：帶上我朋友走..

原地苦等2年！大白狗見車必追　車禍骨折尋主人結局竟..

飼主剛開口遭小鴨魔性連啄牙縫 跳針4次「眼神死」..

「小烏龜」親餵忍者龜吃菜菜　聲林可強被萌翻：想當爸..

萌汪聽垃圾車音樂歌魂秒上身　飆高音跟唱網笑：音樂系..

法鬥「嬌喘」討球媽聽了也尷尬 氣音哭聲超害羞.....

放任比特犬咬死浪浪還冷笑旁觀　飼主是慣犯...曾被..

草叢發出喵喵喵！驚見橘貓失溫倒地　寵物店員工急安置

黑貓陪爸買早餐狂扭水桶腰　隔壁阿嬤笑問：啊這隻是導..

奴才「指揮棒逗貓法」起駕嚇跑主子　網笑：嗑了貓草？

萌貓玩彩球嗨到翻肚「瞬間斷電」　網：罐罐可以重開機

持續更新／東森寵物雲天天抽「東京來回機票」　得獎名..

爸訓話怒打「恐龍玩具」　呆萌鸚鵡狂點頭「幫腔怒啄」

浪貓踩捕獸鋏腳壞死「只剩白骨」　看醫生忍痛從不伸爪

新竹男才花1000抽中東京機票　還有6次機會快來東..

好好吃！調皮汪專咬「昂貴髮圈」　媽心累：才綁過兩次..

想勾引喵皇！法鬥「獻出肥臀」左右搖擺　牠淡定看傻眼

秀泰生活進軍北高雄　20個影廳設備主打「全台最高級..

經濟部加碼研發投資人才培育抵稅　財政部有異見

比特犬瘋狂啃咬死浪浪　日本土佐犬、獒犬等5類犬生性..

只剩這5款飲品能點小杯了！星巴克調整產品結構原因曝..

人妻懷孕告喜訊！他流下「綠色眼淚」隱忍2月　絕地復..

刺激內需　國發會：要靠汰換舊家電及國內旅遊刺激內需

《SKY Castle》顧人怨藝瑞私照曝光　清新美..

陸外交部證實　華裔澳籍作家楊恆均「涉危害國家安全」..

快訊／還有7品項交代不清！過期原料銷下游　「後埔戰..

華為5G晶片巴龍5000亮相！余承東預告MWC 2..

寵物動物熱門新聞

浪柴被狗追求救　他直接載走神救

6獅圍攻4小時　長頸鹿竟然打贏

放比特犬咬死浪浪　冷血飼主竟露..

雪白龍貓手痠「砸牌罷工」網笑翻

黑拉拉走失1天　馬上交到新朋友..

基隆比特咬爆浪浪　動保所帶走了

狗狗送主人出門　網見肌肉全看傻

老鷹把小狗叼上天　低頭看發現抓..

基隆比特撕咬浪　飼主搭車送醫急..

警攔下可疑貨車…車廂驚見800..

女孩緊貼柴哥厚實寬背　畫面暖炸

停路中央拒回家！阿金扯繩要散步

巨鼠出沒！「水豚身形」悠哉逛街

走丟黃金直奔警車　不找主人只顧..

讀者迴響

熱門新聞

浪柴被狗追求救　他直接載走神救

6獅圍攻4小時　長頸鹿竟然打贏

放比特犬咬死浪浪　冷血飼主竟露..

雪白龍貓手痠「砸牌罷工」網笑翻

黑拉拉走失1天　馬上交到新朋友..

基隆比特咬爆浪浪　動保所帶走了

狗狗送主人出門　網見肌肉全看傻

老鷹把小狗叼上天　低頭看發現抓..

基隆比特撕咬浪　飼主搭車送醫急..

警攔下可疑貨車…車廂驚見800..

女孩緊貼柴哥厚實寬背　畫面暖炸

停路中央拒回家！阿金扯繩要散步

巨鼠出沒！「水豚身形」悠哉逛街

走丟黃金直奔警車　不找主人只顧..

108年度全台「絕育補助」懶人..

最新影片

更多

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前...驚見後害羞逃跑

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

趁媽沒注意咬走恐龍直衝門口　重情柴犬：帶上我朋友走吧～

原地苦等2年！大白狗見車必追　車禍骨折尋主人結局竟是安樂死

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面