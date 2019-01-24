新竹男才花1000抽中東京機票　還有6次機會快來東森寵物雲抽獎

▲恭賀新豐店開出頭獎！（圖／ETtoday）



寵物小組／綜合報導

東森寵物雲「天天抽機票，天天拿紅包」活動第一波得獎名單出爐囉！頭獎東京雙人來回機票的幸運得主是在新豐店消費的陳先生，花了1002元抽到了價值2萬元的機票，總參與人數為581人，中將率高達12.2%！活動還有6天，趕快到東森寵物雲全台13家分店，消費滿666，說不定明天頭獎得主就是你！

►►►想去東京玩請按此：http://www.17ipet.com.tw/events/201901/index.php

【1月23日得獎名單】

日本東京來回雙人機票 （共1名）：陳Ｏ鴻 電話號碼：0970OOO722

紅包現金獎（共20名）：

陳O彩 0932OOO456

蕭O萍 0938OOO168

陳O玲 0926OOO965

蕭O淳 0986OOO046

王O萍 0928OOO755

林O綾 0975OOO648

曾O逸 0916OOO793

吳O憲 0955OOO083

潘O妍 0976OOO103

強O芝 0987OOO374

謝O郡 0925OOO876

莊O薇 0978OOO627

羅O蓁 0936OOO750

洪O珮 0952OOO645

葉O婕 0955OOO660

林O貞 0922OOO008

彭O芬 0901OOO638

劉O君 0986OOO222

吳O婷 0966OOO873

林O滿 0919OOO339

ETtoday小禮（共50名）：

蘇O宴 0916OOO220

陳O蘋 0956OOO611

解O智 0972OOO968

江O舟 0932OOO075

周O彥 0987OOO233

駱O傑 0928OOO185

林O藏 0937OOO592

溫O綺 0965OOO312

何O喬 0972OOO082

劉O蕙 0932OOO007

林O山 0972OOO767

王O欽 0912OOO661

林O琦 0912OOO792

陳O偉 0975OOO220

林O信 0939OOO776

李O隆 0918OOO044

柯O銘 0939OOO187

許O綺 0956OOO013

鄭O云 0982OOO619

凌O晴 0909OOO683

郭O妏 0989OOO977

黃O英 0952OOO548

陳O廷 0938OOO391

鄭O峰 0918OOO067

王O怡 0908OOO788

洪O薰 0920OOO916

郎O妍 0987OOO506

鄭O 0939OOO916

詹O煜 0935OOO998

朱O韋 0970OOO148

何O億 0917OOO180

彭O馨 0975OOO932

彭O玉 0955OOO518

連O智 0916OOO550

夏O俊 0903OOO520

陳O妤 0958OOO961

陳O庭 0920OOO928

陳O伶 0981OOO231

徐O貽 0919OOO970

簡O儀 0939OOO706

邱O雯 0988OOO260

陳O璋 0988OOO942

連O傑 0938OOO231

林O影 0228OOO241

張O梅 0966OOO305

鄒O彥 0921OOO742

李胡O紅 0933OOO731

黃O語 0926OOO455

鄭O心 0938OOO810

蔡O如 0958OOO833

▼幫寵物買零食，就有機會把機票帶回家喔！（圖／記者王語薇攝）



即日起至29日只要到東森寵物雲全台門市消費滿666元，並加入會員，即可獲得抽獎資格，消費隔日開獎，最大獎為日本東京雙人來回機票（7天共7組），中獎名單敬請鎖定「ETtoday寵物雲」與「ETtoday東森寵物雲商店」臉書粉絲專頁。

快閃抽獎活動以會員編號抽獎，每個會員編號每天限1次抽獎機會，例如發票金額為1300元，僅有一次抽獎機會，但隔天再次消費滿666元，可再獲得一次抽獎機會！提醒您如果想要參加活動，記得要妥善保管好發票，作為中獎憑證。

►►►我也要參加：http://www.17ipet.com.tw/events/201901/index.php

【東森寵物雲門市資訊】

建國店 (02)2501-5631 10473 台北市中山區建國北路3段145號

北投店 (02)2891-2103 11247 台北市北投區中和街317號

通化店 (02)2732-4986 106 台北市大安區基隆路2段118號

士林店 (02)2883-1359 11163 台北市士林區文林路68號及66號B1

ATT概念館 (02)7701-7880 台北市敬業三路123號3樓13-4

三和店 (02)2976-0125 24148 新北市三重區三和路2段164號1樓

新莊店 (02)2996-0026 24243 新北市新莊區中正路2號

湖口店 (03)590-3375 30342 新竹縣湖口鄉中山路二段212及214號

新豐店 (03)557-7673 30444 新竹縣新豐鄉新興路56號1.2樓

竹東店 (03)510-2715 31048 新竹縣竹東鎮長春路3段224號

竹南店 (037)465-571 35051 苗栗縣竹南鎮博愛街297號之2

苗栗店 (037)263-118 36043 苗栗縣苗栗市中正路109及111號

頭份店 (037)670-509 35153 苗栗縣頭份鎮中華路1307號