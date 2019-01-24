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大猩猩Koko榮登「全球百大思想家」　唯一動物入圍與霍金齊名

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▲▼世上最聰明的大猩猩Koko榮登百大思想家名單。（圖／翻攝自《外交政策》網站）

▲大猩猩Koko會使用手語表達想法。（圖／翻攝自《外交政策》網站）

寵物中心／綜合報導

美國學術刊物《外交政策》（Foreign Policy）23日公布了「2019年全球百大思想家」，而在去年過世的聰明大猩猩Koko也入圍了「過世思想家（The Depaeted）」項目。這份名單中還包括美國聯邦參議員馬侃（John McCain）、日前遇害的華盛頓郵報記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）、物理學家霍金（Stephen Hawking）及聯合國前秘書長安南（Kofi Annan）等知名人物。

這份名單較特別的是不只有人類，大猩猩Koko也成功入圍思想家名單。據《外交政策》介紹，Koko是頭雌性西部大猩猩，被喻為是全世界最聰名的猩猩，能用1000個「大猩猩手語（Gorilla Sign Language）」單詞與世界溝通，還懂約2000個口頭單字，是知名的大猩猩之一。

▲▼世上最聰明的大猩猩Koko榮登百大思想家名單。（圖／翻攝自《外交政策》網站）

▲世上最聰明的大猩猩Koko榮登百大思想家名單。（圖／翻攝自《外交政策》網站）

同時Koko也非常有人性，過去曾與羅賓威廉斯（Robin Williams）一同拍攝紀錄片，在得知羅賓威廉斯去世時，還難過哭泣。牠還能清楚使用手語表達內心想法，過去曾化身環境大使，表情嚴肅地使用手語請人類不要再破壞環境，甚至在電視上看到人類的新生寶寶後，開始將身邊的小玩偶放在懷裡搖來搖去，還瘋狂親吻。

這位「猩猩界的外交家」Koko於1971年出生於舊金山動物園，於去年6月在加州去世，並於今年登上「百大思想家名單」，讓許多民眾非常懷念牠的種種事跡。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字： 猩猩KokoForeign Policy百大思想家北美要聞

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