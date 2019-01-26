加拿大「三角形海象」Zeus離世　駝著背耍把戲娛樂遊客

寵物小組／綜合報導

加拿大尼亞加拉瀑布城海洋樂園Marineland「三角形海象」Zeus離世，牠駝著背表演把戲的影片曾經引起話題，前訓練師Phil Demers氣憤園方罔顧生命，逼迫生病消瘦的動物在觀眾前雜耍，他也因此離職，還被冠上「問題員工」的罪名。

正常的海象應該有圓滾滾的體型，然而15歲的Zeus彷彿只有一張皮蓋在身上，背上明顯凸起，本應圓潤的體態變成「三角形」，然而牠仍在Marineland裡演出雜耍。Demers過去和Zeus相處了12年，他曾經因為Zeus的身體狀況和老闆起了爭執，被冠上「問題員工」最後離職。

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Marineland表示，Zeus並沒有生病的跡象，而是自然心臟衰竭死亡，不過Demers一點也不相信這個聲明，他仍堅持捍衛這位老朋友，「Zeus明顯是生病了，但園方仍逼迫牠工作、讓牠娛樂遊客，牠的體態這麼糟糕，問題早就不是牠有沒有生病，而是牠什麼時候會死。」Demers說，Zeus的健康問題來自被俘虜的壓力，造成營養不良身形消瘦。

據了解，Zeus是在12月26日驟逝，然而園方在1個月後才發布此消息，而這也是19個月來Marineland第二隻海象死亡，目前園內仍有2隻海象，分別叫做Apollo和 Smooshi。根據Demers的說法，Smooshi也因壓力體態消瘦。